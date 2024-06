Heute kommt kein EM-Spiel im TV, dafür aber ein extrem fesselnder Action-Thriller mit Gerard Butler

Trotz EM-Pause gibt es heute richtig viel Action im TV. Zum Beispiel den ersten Teil einer überaus erfolgreichen Reihe, die Gerard Butler in den Fokus rückt.

In Olympus Has Fallen tritt Gerard Butler als Secret Service-Agent in die Fußstapfen von Bruce Willis in seinen Stirb Langsam-Filmen. Die Reihe machte den Schauspieler endgültig zum Action-Star und heute könnt ihr euch den ersten erfolgreichen wie spannenden Teil im TV ansehen. Ein EM-Fußballspiel läuft sowieso nicht.

Heute im TV: Darum geht's in Olympus Has Fallen

Mike Banning (Gerard Butler) war einst der Leibwächter des US-Präsidenten. Bei einem Autounfall kommt allerdings dessen Frau ums Leben und der Secret Service-Agent verliert seinen Job. Seit diesem gigantischen Schock quält er sich als Büroarbeiter in einem elendigen Finanzjob ... bis eines Tages das Weiße Haus von nordkoreanischen Terroristen angegriffen wird.

Da sich der Arbeitsplatz Mike Bannings in Hör- und Reichweite zum Zentrum der Macht befindet, tut der Ex-Agent das, was er am besten kann: Den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika beschützen – koste es, was es wolle.

Universum Gerard Butler in Olympus Has Fallen

Olympus Has Fallen ist schnörkellose, richtig spannende Action und damit sehr erfolgreich

Wer sich an der Extraportion Trash und Nationalstolz nicht stört, bekommt einen bodenständigen Action-Kracher in der Tradition von Stirb Langsam oder Alarmstufe Rot. Ein einziger, latent abgehalfterter, aber extrem fähiger Einzelkämpfer tritt allein gegen unzählige Fieslinge an, denen er nach und nach die Lichter ausknipst. Dabei lässt er es gehörig krachen und das Ganze macht einfach Spaß.

Das sehen offenbar viele andere Menschen so, denn aus dem ersten Film ist eine ganze Reihe entstanden, die mit London Has Fallen und Angel Has Fallen fortgesetzt wurde. Ein vierter Teil namens Night Has Fallen befindet sich in der Entwicklung und eine Spin-off-Serie soll ebenfalls noch kommen. Auch wenn die Qualität der Reihe schwankt, war sie finanziell sehr erfolgreich (via: The Numbers ) und der Anfang lohnt sich allemal.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Olympus Has Fallen mit Gerard Butler?

RTL 2 zeigt Olympus Has Fallen am heutigen Freitag, den 28. Juni um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:05 Uhr.

Sonst könnt ihr den Actionstreifen natürlich auch außerhalb des linearen TV-Programms genießen. Er steht beispielsweise bei Netflix im Streaming-Abo zur Verfügung, genau wie die beiden Nachfolger. Aber auch die On Demand-Plattformen wie Amazon, Google und Co. haben den Film im Programm.

