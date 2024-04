Heute läuft bei Amazon ein 4,5 Stunden langer Horror-Marathon, der eine der verstörendsten Serien der letzten Jahre fortsetzt

Die verstörendste Horror-Serie von Amazon kehrt nach 3 Jahren zurück. Ab heute könnt ihr euch dem 4,5-stündigen Horror-Marathon stellen, der euch alles abverlangt.

Amazon hat schon so einige spannende Horror-Serien an den Start gebracht. Doch keine ist so verstörend und gruselig wie Them. Mit einer Durchschnitts-Wertung der Moviepilot-Community von sehr guten 7.2 Punkten ist sie sogar die bestbewertete Horror-Serie von Prime Video. Nach drei Jahren Pause geht es jetzt mit einer neuen Staffel weiter.

Mit Them: Die Angst könnt ihr bei Amazon ab sofort die Fortsetzung des Horror-Highlights streamen. Ihr müsst die erste Staffel jedoch nicht geschaut haben, um euch acht Folgen und 4,5 Stunden lang mit Staffel 2 gruseln zu können.

Verstörendes Horror-Highlight bei Amazon: Them geht in Staffel 2 ganz neue Wege

Them ist eine extrem wirkungsvolle, schmerzhafte und vor allem wichtige Horror-Serie, die tief in den Schmerz des Rassismus in den USA eindringt. Im Fahrwasser von Genre-Schockern wie Jordans Peeles Get Out und Wir sowie Lovecraft Country folgte die Auftakt-Staffel von Them der schwarzen Familie Emory, die im Jahr 1953 nach Los Angeles in eine ausschließlich weiße Vorstadt-Nachbarschaft zieht. Dort müssen sie sich neben rassistischen Anfeindungen auch noch übernatürlichen Schrecken stellen.

Amazon Them Staffel 1

Them: Covenant (so der Titel von Staffel 1) ist nichts für schwache Nerven. Über einen Zeitraum von 10 Tagen hinweg gehen die Charaktere durch die absolute Rassismus-Hölle, wobei die Thematik mit schonungsloser Härte verhandelt wird. Die Allgegenwärtigkeit von psychischer und physischer Gewalt-Eskalation erschafft einen 7-stündigen Dauerzustand von Beklemmung und Angst. Und jetzt geht der Horror-Albtraum in Staffel 2 von Neuem los.

Für Them: Die Angst müsst ihr die Vorgänger-Staffel nicht gesehen haben. Als Anthologie erzählt die Horror-Serie in Staffel 2 eine ganz neue und eigenständige Geschichte, die fast 40 Jahre später verortet ist. Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem: Los Angeles als Handlungsort, Deborah Ayorinde als Hauptdarstellerin (in neuer Rolle), der allgegenwärtige Rassismus sowie der Mix aus übernatürlichem und ganz realem Schrecken.

In Them: Die Angst beginnt die Jagd auf einen Serienkiller

Im Los Angeles des Jahres 1991 erschüttern Bilder von Polizeigewalt die Öffentlichkeit, nachdem ein schwarzer Mann namens Rodney King von Polizisten brutal zusammengeschlagen wird. Für Detective Dawn Reeve (Deborah Ayorinde) ist Rassimus selbst als Ermittlerin bei der Polizei tagtäglich durch ihre weißen, männlichen Kollegen zu spüren. Doch ein neuer Fall erschüttert sie in Mark und Bein.

Amazon Them Staffel 2 erschafft ein neues Horror-Monster

Die komplett verdrehte und entstellte Leiche einer schwarzen Pflegemutter stellt die Polizei vor ein Rätsel. Dawn ist sich bald sicher, dass ein Serienkiller hinter der Tat stecken muss. Dabei ahnt sie nicht, dass sie mit ihren Ermittlungen eine bösartige Macht in ihr Leben lässt, die schon zahlreiche Opfer forderte. Wer ist dieser Mann mit den roten Haaren?

Zeitgleich beleuchtet Them: Die Angst auch die Geschichte des erfolglosen Schauspielers Edmund Gaines (Luke James), der sich mit einem Job als Tiermaskottchen eines Familienrestaurants über Wasser hält. Doch eines Tages erhält er seine große Chance. Er darf für die Hauptrolle des Killers in einem Slasher-Film vorsprechen. Nur leider nimmt er es mit seiner Vorbereitung auf die Rolle etwas zu ernst und stürzt in eine verstörende Abwärtsspirale.

Die neue Staffel von Them besteht aus acht Folgen, die seit dem 25. April 2024 bei Prime Video streamen. Zum Cast der neuen Episoden gehört unter anderem auch Blacksploitation-Legende Pam Grier. Für Horror-Fans besonders spannend: Das Finale wurde von Ti West inszeniert, dem Regisseur einer der derzeit besten Horror-Trilogien.

