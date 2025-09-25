Heute läuft der vielleicht beste MCU-Film im TV: Er hat das Blockbuster-Kino für immer verändert

Mit dem ersten Avengers-Film veranstaltete Marvel das erste große Team-up der Superheld:innen. Heute ist der MCU-Blockbuster im Fernsehen zu sehen.

Es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit her an, als 2008 das Marvel Cinematic Universe startete. Im Jahr 2012 veranstaltete man einige Filme später die große Zusammenkunft der Superheld:innen in Marvel's The Avengers. Ein Blockbuster, den wir vor wenigen Jahre noch als besten MCU-Film überhaupt ausgezeichnet haben.

ProSieben zeigt den Super-Streifen am heutigen Freitag, den 26. September ab 20:15 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr ihn natürlich jederzeit bei Disney+ streamen, wo auch der Rest des Marvel-Katalogs vorliegt.

Marvel's The Avengers hat das Blockbuster-Kino für immer verändert

Kevin Feige brachte mit den Avengers seine Vision vom verwobenen Comic-Universum ins Kino und veränderte die Filmlandschaft damit für immer. Der Beweis: Immer mehr Franchises verstehen sich als Cinematic Universes – und mit dem Treffen der Avengers erreichte das MCU sein erstes Crescendo.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) trommelt dafür Leute wie Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) und Hawkeye (Jeremy Renner) zusammen, um den Superschurken Loki (Tom Hiddleston) aufzuhalten und New York vor einer Invasion zu bewahren.

Marvel's The Avengers kam bei MCU-Fans extrem gut an, was nicht nur die Kassenergebnisse zeigen. Bei Moviepilot hat das erste Team-Event des Superheldenuniversums eine sehr gute Durchschnittswertung von 7,6 Punkten – bei über 36.000 Bewertungen!

Es folgten drei weitere Filme mit der Marvel-Truppe in den ersten drei Phasen des MCU: Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron, Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame, der als vorläufiges Finale diente. Doch damit ist die langjährige Story des Superheld:innen-Clubs immer noch nicht vorbei. Demnächst geht es im Kino weiter.

Avengers 5: Doomsday kommt 2026 in die Lichtspielhäuser

Marvel-Fans müssen sich noch etwas gedulden, aber am 17. Dezember 2026 kommt mit Avengers 5: Doomsday der nächste Teil der Saga in die Kinos. Dann mischen auch die Heldinnen und Helden aus Thunderbolts* und The Fantastic Four: First Steps mit. Der ultimative Twist an der Fortsetzung: Iron Man-Star Robert Downey Jr. spielt als Superschurke Doctor Doom mit.

Mit dem fünften Avengers-Film wird dann die sechste MCU-Phase abgeschlossen, zu der im kommenden Jahr auch ein weiterer Spider-Man-Teil gehören wird.