Heute läuft der zweitbeste Serienkiller-Film aller Zeiten im TV (laut 58.000 Fans)

Ein 118 Minuten langes, pures Spannungsmeisterwerk erwartet das Publikum heute im TV: Der laut Moviepilot-Nutzern zweitbeste Serienkiller-Film aller Zeiten ist auf Kabel Eins zu sehen.

Serienkiller lösen bei vielen Menschen eine seltsame Faszination aus. Das gilt nicht nur für True Crime-Podcasts, sondern auch für Thriller-Kult wie Sieben, der laut Moviepilot-Nutzern als der beste Serienkiller-Film aller Zeiten gilt. Heute Abend läuft der zweite Platz im TV: Das Schweigen der Lämmer ist seit 32 Jahren ein absolutes Meisterwerk aus Horror, Spannung und bizarren Szenen.

Heute im TV: Serienkiller-Meisterwerk mit einem der besten Bösewichte aller Zeiten

Das Schweigen der Lämmer dreht sich um die junge FBI-Anwärterin Clarice Starling (Jodie Foster), die einer grausigen Mordserie auf den Grund gehen muss, bei der die Opfer teilweise gehäutet werden. Dazu macht sie sich das Genie eines Monsters zunutze: Der inhaftierte Kannibale Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) soll ein psychologisches Profil des gesuchten Mörders erstellen.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Das Schweigen der Lämmer an:

Das Schweigen der Lämmer - Trailer (Englisch)

Über 58.000 Fans haben Das Schweigen der Lämmer auf Moviepilot zum zweitbesten Serienkiller-Film überhaupt gemacht. Starling als selbstbestimmte Frau in einer Männerwelt, Lecter als einer der besten Filmbösewichte aller Zeiten, eine bizarre Tanzszene und ein unglaubliches Finale: Der Film von Jonathan Demme (Philadelphia) hat so viele meisterhafte Motive, Figuren und Sequenzen, dass er seinen Platz in der Kinogeschichte doppelt und dreifach verdient.

Wann läuft Das Schweigen der Lämmer im TV?

Das Schweigen der Lämmer läuft am heutigen Montag, den 25. Dezember 2023, um 23:05 Uhr auf Kabel 1. Wer da keine Zeit hat, kann den gefeierten Serienkiller-Film um 03:30 Uhr nachholen.

