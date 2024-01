Heute läuft der zweite Teil einer unterschätzten Sci-Fi-Trilogie im TV, die fast eine Milliarde eingespielt hat

Schon zahlreiche Jugendbücher wurden erfolgreich verfilmt. Auch diese Sci-Fi-Trilogie konnte fast eine Milliarde an den Kinokassen einspielen und erzählt die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die in einer dystopischen Welt ums Überleben kämpfen.

Der erste Roman der beliebten Maze Runner-Trilogie von James Dashner wurde 2009 veröffentlicht. Die Sci-Fi-Verfilmung ließ nicht lange auf sich warten und so konnten schon fünf Jahre später die Kinozuschauer:innen den Überlebenskampf der Jugendlichen im Kino verfolgen. Den zweiten Teil Maze Runner 2 - Die Auserwählten in der Brandwüste inszenierte Regisseur Wes Ball. Der Film läuft heute im TV.

Darum geht es in der Jugendbuch-Adaption Maze Runner 2

In dem dystopischen Science-Fiction-Film Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth erwachen Jugendliche in einem gigantischen Irrgarten ohne jegliche Erinnerungen an ihr früheres Leben. Im ersten Teil haben es Thomas (Dylan O'Brien) und seine Freunde geschafft, der gefährlichen Welt mit seinen mörderischen Kreaturen zu entkommen, doch in Sicherheit sind sie noch lange nicht.

20th Century Fox Maze Runner 2 - Die Auserwählten in der Brandwüste

Im zweiten Teil wartet auf Thomas und seine Freunde die Brandwüste, nachdem die Jugendlichen von der ominösen Organisation WCKD betrogen wurden. Thomas, Minho (Ki Hong Lee) und Newt (Thomas Brodie-Sangster) schließen sich einer Gruppe Widerstandskämpfer an und schlagen sich gemeinsam durch die trostlose Landschaft. Etliche Gefahren hält die Brandwüste für sie bereit, doch sind sie entschlossen ihr Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Sie wollen herausfinden, warum ihnen die schrecklichen Prüfungen auferlegt werden und die Pläne der WCKD aufdecken.

Die Maze Runner 2 Trilogie spielte fast eine Milliarde ein

Weltweit konnte die Trilogie laut The Numbers 924 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einnehmen. Die Kritiken zum zweiten Teil, der sehr stark von der Buchvorlage abweicht, waren durchwachsen. Wes Ball wurden unter anderem inhaltliche Mängel vorgeworfen, doch auf der anderen Seite schafft er es, mit vielen Horror- und Thrillerelementen die Spannung zu halten.

Wann läuft Maze Runner 2 im TV?

Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste wird heute (Freitag, 12. Januar) von ProSieben um 23:20 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es zwei Tage später am Sonntag, dem 14. Januar um 01:35 Uhr. Wer den zweiten Teil der Trilogie unabhängig vom TV-Programm streamen möchte, findet ihn unter anderem bei Amazon Prime und Disney+.