Heute läuft der zweitteuerste Film aller Zeiten im TV: Er setzt eine legendäre Sci-Fi-Reihe fort

Heute kommt ein echtes Spektakel im TV: Nur ein einziger Film hat bisher mehr Geld in der Produktion verschlungen als dieser hier und das sieht man ihm auch an.

Blockbuster-Unterhaltung der Extraklasse läuft heute im TV: Mit Jurassic World 2: Das gefallene Königreich wird der zweitteuerste Film der bisherigen Kinogeschichte ausgestrahlt. 432 Millionen US-Dollar soll er gekostet haben. Dabei geht es nur um die Produktionskosten, ohne Marketing und ähnliches, was noch dazu kommt.

Was passiert in Jurassic World 2: Das gefallene Königreich?

Die Story von Jurassic World 2 setzt wenig überraschend einige Zeit nach den Ereignissen aus Jurassic World an. Dieses Mal geht es aber darum, dass die noch auf der Isla Nublar verbliebenen Dinosaurier erneut vom Aussterben bedroht sind, weil auf der Insel ein gigantischer Vulkan ausbrechen soll. Also machen sich Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) und Owen Grady (Chris Pratt) wieder auf, um die Tiere vor dem Untergang zu bewahren.

Aber innerhalb kürzester Zeit stellt sich heraus, dass sich auch einige andere, weniger nette Menschen die Dinosaurier unter den Nagel reißen wollen. Und dann gibt es da ja auch noch den ganz neu gezüchteten Indoraptor, eine Mischung aus Indominus Rex und Velociraptor, der alle bisherigen Dinosaurier in den Schatten stellt.



Das sind die teuersten Filme aller Zeiten und Jurassic World 2 steht an zweiter Stelle

Die Zahlen beruhen zum größten Teil zwar nur auf Schätzungen, weil die Studios oft leider keine entsprechenden Zahlen veröffentlichen, aber sie stammen in den unbestätigten Fällen zumindest von professionellen Forscher:innen und Filmindustrie-Autor:innen. IGN hat die komplette Liste aller Filme, die über 200 Millionen US-Dollar gekostet haben.

So sieht die Top Ten aus:

TV oder Stream: Wann und wo läuft Jurassic World 2?

Wer sich den Mega-Blockbuster ansehen will, kann das am heutigen Donnerstag, den 28. November um 20:15 Uhr auf VOX tun. Eine Wiederholung kommt am Freitag, den 29. November um 22:15 Uhr.



Ihr könnt den Streifen aber zum Beispiel auch in einem Abo bei RTL+ Premium, WOW oder Amazon Prime sehen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, den Film bei Magenta TV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google zu kaufen oder zu leihen.

