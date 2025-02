Heute läuft ein 4,5 Stunden Abenteuer-Marathon im TV: Er sorgt mit großen Stars für beste Unterhaltung

Auch nach zwanzig Jahren machen diese beiden Abenteuerfilme, die kabel eins heute zeigt, noch richtig Spaß. Wir brauchen unbedingt eine Fortsetzung.

Heath Ledger ist so sehr mit seiner Rolle als Joker in Erinnerung geblieben, dass man seine anderen Glanzrollen darüber vergisst. In Ritter aus Leidenschaft, der heute im TV läuft, bekommt ihr den ganzen Charme des Australiers zu spüren. Im Anschluss folgt ein weiterer gelungener Abenteuerfilm: In Die Legende des Zorro geben sich Antonio Banderas und Catherine Zeta-Jones die Klinge in die Hand.

Ritter aus Leidenschaft und Die Legende des Zorro im TV: Darum geht's

Dachdeckerssohn William (Ledger) hat den großen Traum, ein Ritter zu werden. Das Schicksal liefert ihm schon bald die Möglichkeit dazu: Als vor einem Turnier Sir Hector (Nick Brimble) überraschend stirbt, schlüpft William kurzerhand in den dessen Rüstung und beweist sich als guter Kämpfer. Fortan gibt er sich als Edelmann aus und gewinnt ein Turnier nach dem nächsten, doch sein Siegeszug ruft nicht nur Bewunderer hervor.

Zorro (Banderas) macht seinem Ruf alle Ehre und setzt sich unermüdlich für die Armen ein, vernachlässigt dabei aber seine Pflichten als Ehemann und Vater. So kämpft er schon bald auf zwei Seiten, einmal gegen den gierigen McGivens (Nick Chinlund), der den Einwohnern das Land stiehlt, und einmal um seine Ehe. Denn seine Frau Elena (Zeta-Jones) bekommt jede Menge Aufmerksamkeit vom charmanten Armand (Rufus Sewell).

Beide Abenteuerfilme hätten auch nach 20 Jahren das Potenzial für eine Fortsetzung

Ritterfilme sind in den letzten Jahren ziemlich aus der Mode gekommen, dabei zeigt uns Ritter aus Leidenschaft, dass ein Abenteuer in glänzender Rüstung durchaus Spaß macht. Der Film nutzt anachronistische Mittel, um das Mittelaltersetting aufzulockern. So sehen wir die Fankurve bei den Turnieren mit einer La-Ola-Welle oder Nike-Zeichen auf Ritterrüstungen. Bei den Bällen ertönt moderne Musik.

Für die meisten ist diese Mischung gelungen, wie auch die 16.000 Stimmen unserer Community zeigen, die Ritter aus Leidenschaft mit 6,7 von 10 Punkten bewerten. Tatsächlich wollte Regisseur Brian Helgeland die Geschichte nach über 20 Jahren fortsetzen, scheiterte jedoch am Netflix-Computer.

Banderas wünscht sich Tom Holland als nächsten Zorro

Auch die Zorro-Reihe könnte nach all der Zeit eine Fortsetzung vertragen. Die Legende des Zorro war zwar nicht ganz so erfolgreich wie der Vorgänger Die Maske des Zorro, liefert aber dennoch ein Abenteuer, das durchaus Spaß macht und einen unterhaltsamen Filmabend beschert. Wie Antonio Banderas in einem Interview mit Variety 2022 verriet, wäre er durchaus bereit, noch einmal in das Kostüm zu schlüpfen.

Er sieht sich aber eher in der Rolle, die Anthony Hopkins im ersten Teil innehatte, nämlich als gealterter Kämpfer für die Gerechtigkeit, der bereit ist, das Rapier an die nächste Generation zu übergeben. In der Rolle würde er am liebsten Spider-Man-Darsteller Tom Holland sehen, doch auch hier scheint es zunächst keine konkreten Pläne zu geben.

Wann laufen Ritter aus Leidenschaft und Die Legende des Zorro im TV?

Den Anfang macht das Ritter-Abenteuer am heutigen Dienstag, den 25. Februar um 20:15 Uhr auf kabel eins. Im Anschluss läuft die Zorro-Fortsetzung um 23.05 Uhr. Wiederholt werden die Filme ebenfalls im Doppelpack in gleicher Reihenfolge in der Nacht auf den 26. Februar um 01:35 Uhr und 03:55 Uhr.

Alternativ stehen sie euch im Stream bei Amazon Prime mit Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung. Wer ein WOW-Abo besitzt, kann dort Ritter aus Leidenschaft streamen.

