Heute läuft ein 4,5 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV – die bildgewaltigen Universen spielten über 4 Milliarden ein

Wer dystopische Action liebt, sollte heute unbedingt einschalten, denn in dem packenden Sci-Fi-Marathon wurden zwei der erfolgreichsten Jugendbücher der letzten 15 Jahre verfilmt.

Während manche Werke die Teenie-Zeit auf High School-Dramen beschränken, gibt es Filme, die die Heranwachsenden in düsteren Überlebenskämpfen zeigen. Die dystopische Welt scheint gut anzukommen, denn seitdem Die Tribute von Panem 2012 verfilmt wurde, wächst das Franchise bis heute weiter.

Und auch die Adaption von Maze Runner war richtig erfolgreich und wartet auf ihr Reboot. Kabel eins zeigt den Start der Hungerspiele und den zweiten Teil Maze Runner 2 - Die Auserwählten in der Brandwüste. Beide Sci-Fi-Filme bestechen durch düstere Zukunftsvisionen, starke Charaktere und nervenaufreibende Spannung. Also die perfekte Unterhaltung für einen guten Start in die Woche.

Die Tribute von Panem im TV: Auftakt der Hunger-Games-Reihe

Der Sci-Fi-Marathon startet mit dem Auftakt der spannenden Saga um Katniss Everdeen. In einer düsteren Zukunft wird das Volk von Panem vom diktatorischen Kapitol unterdrückt. Jährlich müssen 24 Jugendliche in den sogenannten „Hungerspielen“ gegeneinander antreten – ein brutaler Überlebenskampf, der live im Fernsehen übertragen wird und bei dem nur einer überleben kann. Als ihre kleine Schwester ausgelost wird, meldet sich Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) freiwillig – und wird bald zur Symbolfigur des Widerstands.

Für Lawrence war es die erste große Rolle in einem Blockbuster und seitdem ist die Oscar-Preisträgerin auch nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Spannend inszeniert Regisseur Gary Ross die tödlichen Spiele sowie die Einflüsse aufs Geschehen hinter den Kulissen. Zusammen mit den verschiedenen Strategien und Charakteren der Spieler:innen ist der Auftakt der Spiele auch nach dem zwanzigsten Mal noch spannend zu sehen.

Maze Runner 2 im TV: Spannendes Sci-Fi-Spektakel in der Wüste

Im zweiten Teil verschlägt es Thomas (Dylan O'Brien) und seine Freund:innen in die sogenannte Brandwüste – die nach dem Verrat durch die mysteriöse Organisation WCKD zur neuen Herausforderung wird. Gemeinsam mit Minho (Ki Hong Lee) und Newt (Thomas Brodie-Sangster) schließen sie sich einer Gruppe von Widerstandskämpfer:innen an. Zusammen kämpfen sie sich durch das tödliche Ödland, fest entschlossen, die Wahrheit über die grausamen Experimente herauszufinden.



Auch wenn Maze Runner bei weitem nicht so viel einspielte wie die Tribute von Panem-Reihe, die mit fünf Filmen 3,3 Milliarden einnahm, klingelten bei dem Franchise ebenfalls die Kassen. Drei Teile spielten erfolgreiche 924 Millionen US-Dollar (via Numbers ) ein und Fans können sich freuen, denn vor einem Jahr berichtete The Hollywood Reporter, dass ein Reboot von Maze Runner in Planung sei.

Auch die Tribute von Panem-Reihe geht weiter. Nach dem Prequel The Ballad of Songbirds and Snakes geht es im sechsten Teil um Katniss' Mentor Haymitch Abernathy und die 50. Hungerspiele, an denen er selbst als Spieler teilnahm.

Wann laufen Die Tribute von Panem und Maze Runner im TV?

Der große Sci-Fi-Marathon startet mit Die Tribute von Panem am heutigen Montag, den 28. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei Kabel eins. Direkt im Anschluss läuft Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste um 23:10 Uhr.

Die Wiederholung von Die Tribute von Panem zeigt der Sender am 29. Juli um 01:40 Uhr und von Maze Runner am 31. Juli um 03:50 Uhr. Alternativ stehen die Filme bei Amazon Prime Video mit verschiedenen Optionen zur Verfügung, Maze Runner gibt es außerdem bei Disney+ im Abo zum Streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.