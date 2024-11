Heute läuft ein 4 Stunden langer Marvel-Marathon im TV: Er startet mit einem Kracher, der noch nie im Fernsehen zu sehen war

Heute kommen Marvel-Fans im TV voll auf ihre Kosten. Denn es gibt zwei Superhelden-Kracher auf einmal zu sehen ‒ inklusive einer Free-TV-Premiere.

Die geballte Ladung Superhelden-Power erwartet euch heute völlig kostenlos im linearen Fernsehen. Denn ProSieben zeigt zwei Marvel-Kracher direkt hintereinander ‒ und spendiert euch dabei sogar eine Free-TV-Premiere. Der Abend beginnt mit dem erstmals im TV zu sehenden Thor 4: Love and Thunder und darf mit Black Panther im Anschluss ausklingen.

Erstmals im TV: Thor 4 liefert vollkommen verrückte Superhelden-Action

Nachdem Taika Waititi 2017 mit Thor 3: Ragnarok wohl einen der witzigsten MCU-Vertreter hervorgebracht hat, war die Erwartung an seine Fortsetzung stattlich. Umso enttäuschter wurden viele Marvel-Fans bei Thor 4: Love and Thunder aus dem Kino entlassen, bei denen Waititis verrückte und bunte Superhelden-Fabel hier nicht mehr so ganz zünden wollte. Wo die Gags in Thor 3 noch innovativ wirkten, verkommen sie in Thor 4 nach und nach dem Klamauk.

Dennoch lohnt sich das vierte Thor-Abenteuer mit Chris Hemsworth, das neben seiner Starbesetzung gerade durch den Hang zum Trash zahlreiche absurde Unterhaltungswerte bietet. Ein heruntergekommener Thor muss es mit dem galaktischen Killer Gorr the God Butcher (Christian Bale) aufnehmen und versammelt dafür unter anderem Königin Valkyrie (Tessa Thompson) und seine Ex-Freundin Jane (Natalie Portman). Die Kinokassen dankten es ihm mit weltweit rund 760 Millionen US-Dollar.

Nicht nur ein MCU-Meilenstein: Black Panther sollte jeder gesehen haben

Beinahe doppelt so viel wie Thor 4 konnte dagegen Black Panther in den weltweiten Kinos einnehmen. Doch glänzt der Film bis heute nicht nur mit seinem Einspielergebnis von unglaublichen 1,3 Milliarden US-Dollar. Auch zählt der Superhelden-Streifen wohl zu den besten MCU-Filmen überhaupt. So besticht der Film mit dem Look eines futuristischen Science-Fiction-Films und liefert eine berührende Geschichte, beeindruckende Action und fantastische Musik.

Schaut hier den Trailer zu Black Panther:

Black Panther - Trailer (Deutsch) HD

Black Panther entwickelte sich 2018 zum popkulturellen Phänomen und setzte in der Großmaschinerie Marvel ein derartiges Zeichen für Diversität, das es seit Blade nicht mehr gegeben hatte. Nach dem Tod seines Vaters will T'Challa (Chadwick Boseman) auf dem Thron von Wakanda Platz nehmen. Der ehemalige Soldat Erik Killmonger (Michael B. Jordan) verfolgt jedoch andere Ziele und fordert den Thronfolger heraus.

Wann und wo laufen Thor 4 und Black Panther im TV?

Der Marvel-Marathon beginnt heute Abend mit Thor 4: Love and Thunder, der um 20:15 Uhr auf ProSieben läuft. Direkt im Anschluss folgt Black Panther um 22:35 Uhr. Wenn ihr die beiden Filme verpassen solltet, könnt ihr sie jedoch auch ganz bequem jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.