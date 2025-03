Heute läuft ein 5 Stunden Action-Marathon im TV: Den zweiten Film muss jeder Fan von Höchstspannung gesehen haben

Bus- und Schifffahrten sorgen für gewöhnlich nicht unbedingt für Adrenalinkicks. Ganz anders ist das jedoch im rasanten Action-Doppelpack, das heute Abend im TV läuft.

In der Filmgeschichte ist es keine Seltenheit, dass Fortsetzungen qualitativ nicht mit ihrem Vorgänger mithalten können. Ein Musterbeispiel dafür ist der Niveauunterschied zwischen dem Action-Thriller Speed und dessen Sequel Speed 2: Cruise Control. Beide Filme laufen heute Abend hintereinander im TV, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.

Action-Marathon im TV: Speed 2 war nicht nur finanziell ein Reinfall

Speed 2 folgte nur drei Jahre nach dem 1994er-Geniestreich Speed und wollte natürlich dessen riesigen Erfolg an den Kinokassen wiederholen. Dafür verfünffachten die Verantwortlichen das Budget auf damals unglaubliche 160 Millionen US-Dollar , vernachlässigten dabei aber komplett die Schlüssigkeit des Drehbuchs und die Spannung des Vorgängers.

Selbst Hauptdarstellerin Sandra Bullock schämt sich noch heute für ihre Beteiligung an dem Actioner, in dem ein psychopathisches Computergenie die Kontrolle über ein Kreuzfahrtschiff übernimmt und dieses mit einem Öltanker kollidieren lassen will. Nur der an Bord befindliche Polizist Alex Shaw (Jason Patric), eigentlich auf Urlaubsreise mit seiner Freundin Annie (Bullock), kann den Verrückten noch aufhalten.

Letzterer wird übrigens von Willem Dafoe gespielt, der als Antagonist John Geiger eine völlig entfesselte Performance hinlegte und damit zum fleischgewordenen Meme-Material wurde.

Dem Schauspieler war damals wohl durchaus das Trash-Potenzial des Films bewusst, weshalb er seiner expressiven Mimik einfach freien Lauf ließ. Dafoes Over-the-Top-Fiesling ist es zu verdanken, dass Speed 2 immerhin als Guilty Pleasure durchaus Spaß machen kann.

Ein wahrer Genuss für Action- und Thriller-Fans folgt hingegen im Anschluss.



Speed mit Keanu Reeves ist ein Action-Highlight der 1990er-Jahre

Das Konzept von Speed ist so simpel wie genial: Ein durchgeknallter Erpresser (Dennis Hopper) bringt eine Bombe an einen Linienbus an, die explodieren wird, falls der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde fahren sollte. Daraus entwickelt sich naturgemäß ein temporeicher und atemloser Film, der seine Prämisse bis zur letzten Sekunde konsequent durchspielt.

Der zuvor als Kameramann tätige Niederländer Jan De Bont (Twister) legte hier ein nahezu perfekt inszeniertes Regiedebüt ab. Dabei konnte er aber auch auf ein hervorragendes Star-Duo setzen: Sandra Bullocks Chemie zu Keanu Reeves funktioniert nämlich deutlich besser als die zu ihrem Kollegen Jason Patric in Teil 2. Zudem gibt Dennis Hopper hier einmal mehr einen starken (und auch ernst zu nehmenden) Bösewicht ab.

Der mit zwei Oscars ausgezeichnete Speed (Bester Ton und Bester Tonschnitt) überzeugt in vielerlei Belangen und stellt einen der großen Genre-Glanzpunkte seines Jahrzehnts dar. Wer sich vorher also durch Speed 2 gekämpft hat, wird im Anschluss gewissermaßen mit dessen Vorgänger belohnt.

5 Stunden Action am Stück: Wann laufen die beiden Speed-Filme im TV?

Den Beginn macht das Action-Sequel Speed 2 heute Abend am 25. März um 20.15 Uhr auf Nitro. Direkt im Anschluss um 22.40 Uhr folgt dann mit Speed der erste Teil.

Beide Filme gibt es im Übrigen auch in der Streaming-Flatrate von Disney+ zu sehen oder bei diversen anderen Anbietern als Kauf- und Leihoption.