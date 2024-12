Heute läuft ein 6,5-Stunden-Denzel Washington-Marathon im TV: Hier wird wirklich jeder Fan glücklich

Wenn ihr Denzel Washington mögt, kommt ihr heute eigentlich gar nicht daran vorbei, den TV anzuwerfen: Mit diesen drei Filmen sollten wirklich keine Wünsche offen bleiben.

Denzel Washington-Fans können sich schon mal den Abend freischaufeln: Heute kommen gleich drei Streifen mit dem Schauspieler hintereinander im TV. Der Knochenjäger, Mann unter Feuer und Philadelphia sind jeweils für sich sehenswert, zeigen so nah beieinander aber auch nochmal sehr schön, was der Mime so alles drauf hat.

Heute zur Primetime im TV: Darum geht's in Der Knochenjäger

Mit Lincoln Rhyme hat die Spurensicherung einen echten Hochkaräter seines Jobs durch einen Unfall verloren. Der Polizist liegt seitdem querschnittsgelähmt im Bett. Aber ein besonders fieser Serienkiller sorgt dafür, dass die junge Kollegin Amelia Donaghy (Angelina Jolie) bei ihm um Rat fragt – mit Erfolg. Gemeinsam macht sich das ungleiche Ermittler-Paar daran, den schwierigen Fall aufzudröseln.

Der Knochenjäger - Trailer (Deutsch)

Mann unter Feuer mit Denzel Washington: Das ist die Story des TV-Tipps

John W. Creasy (Denzel Washington) kämpft mit dem Alkohol und will sich eigentlich das Leben nehmen. Früher war er Anti-Terror-Experte, jetzt ist er selbst sein größter Feind. Bis der abgehalfterte Bodyguard einen ungewöhnlichen Job in Mexiko annimmt. Er soll die Tochter eines reichen Ehepaars davor beschützen, entführt zu werden. Selbstverständlich geht das Unterfangen so richtig schief, als Creasy beginnt, sich mit dem jungen Mädchen anzufreunden.

Was passiert in Philadelphia mit Denzel Washington und Tom Hanks?

Eigentlich war der aufstrebende Andrew Beckett (Tom Hanks) auf dem besten Weg, ein echter Star-Anwalt zu werden. Dann kommt allerdings heraus, dass er an AIDS erkrankt ist und er wird daraufhin unter einem billigen Vorwand aus der renommierten Kanzlei entlassen. Er sucht sich einen Anwalt, der bereit ist, ihn gegen seine ehemalige Firma zu vertreten und für mehr Menschlichkeit sowie gegen Vorurteile vor Gericht zu ziehen.

Philadelphia - Trailer (Englisch)

Denzel Washington-Fans kommen heute im TV wirklich vollumfänglich auf ihre Kosten

Die drei Rollen könnten kaum unterschiedlicher sein. In einem Film kann er sich so gut wie gar nicht bewegen und weiß trotzdem zu begeistern, im nächsten ist er ein vom Leben gezeichneter, schwer traumatisierter Personenschützer ohne Lebenswillen und im letzten Film verkörpert Denzel Washington einen gewitzten Anwalt, der seine eigenen Ängste überwindet und vor Gericht über sich selbst hinauswächst.

Beim Dreh zu Philadelphia soll Denzel Washington Tom Hanks regelrecht gequält haben, aber als Letzterer den Oscar bekam, habe er sich bei Ersterem bedankt. Denzel Washington denkt wohl nicht im Entferntesten an die Rente: Der Gladiator 2-Star plant eine große Rückkehr in Equalizer 4 und 5.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Philadelphia, Mann unter Feuer und Der Knochenjäger?

Ab 20:15 Uhr geht es bei kabel eins los. Dort läuft am heutigen Mittwoch, den 18. Dezember erst einmal Der Knochenjäger, und zwar bis um 22:35 Uhr. Nach der Dokumentation Die Denzel Washington Story im Anschluss geht es um 23:50 Uhr mit Mann unter Feuer weiter und ab 02:35 Uhr kommt dann Philadelphia.

Wie fast immer gibt's die Filme aber auch im Stream. Der Knochenjäger kann beispielsweise über VoD-Plattformen wie Amazon oder Apple TV gekauft werden, während Mann unter Feuer bei Disney+ und Amazon Prime sowie MagentaTV im Abo enthalten ist. Philadelphia steht bei MagentaTV, Maxdome oder Amazon zum Kaufen oder Leihen bereit.



