Heute läuft ein 85-minütiges Thriller-Juwel im TV, das einen der fiesesten Schurken der letzten Jahre zu bieten hat

Kevin Bacon hat in seiner Karriere schon so einige Bösewichte gespielt. Der von ihm verkörperte Fiesling im heutigen TV-Tipp setzt in Sachen Ruchlosigkeit aber noch gehörig eins drauf.

Bevor sich Regisseur Jon Watts mit der Spider-Man-Trilogie dem MCU und dem Blockbuster-Kino verschrieb, drehte er für schlappe 5 Millionen US-Dollar den Independent-Thriller Cop Car. Der Film floppte leider, obwohl es sich dabei um ein großartiges Spannungsstück handelt, das mit 85 Minuten Laufzeit kein Gramm Fett zu viel auf den Rippen hat. Heute läuft der kleine Geniestreich aus dem Jahr 2015 im TV.

Thriller-Geheimtipp im TV: Darum geht es in Cop Car

Die ziellos umherlaufenden Jungen Travis (James Freedson-Jackson) und Harrison (Hays Wellford) entdecken in einem verlassenen Waldstück ein herrenloses Polizeiauto. Da es nicht verschlossen ist und sich sogar der Autoschlüssel im Innenraum befindet, nutzen die sorglosen Freunde die Gelegenheit und düsen einfach davon.

Eine schlechte Entscheidung, denn tatsächlich handelt es sich bei dem Gefährt um das von Sheriff Kretzer (Kevin Bacon), der es für eine Weile unbeaufsichtigt ließ. Der Polizist ist zudem keiner von der vertrauenswürdigen Sorte, sondern hat etwas im Kofferraum aufbewahrt, das niemand zu Gesicht bekommen darf. Umgehend macht er sich auf die Suche nach seinem Streifenwagen und den Dieben. Für den skrupellosen Kretzer ist klar, dass er keine potenziellen Zeug:innen am Leben lassen wird.

Cop Car: Kevin Bacon brilliert als herrlich fieser Schurke

Kevin Bacon steht bei den Casting-Agenturen Hollywoods sicherlich weit oben auf der Liste, wenn es eine Schurkenrolle zu besetzen gilt. Sei es als sadistischer Gefängnisaufseher in Sleepers, als verrückter unsichtbarer Wissenschaftler in Hollow Man oder als Mutant mit Nazi-Vergangenheit in X-Men: Erste Entscheidung – nur wenige können so herrlich überzeugend menschliche Monster verkörpern wie Bacon.

In seiner Rolle des gewissenlosen Sheriffs in Cop Car wirft er sich erneut voller Inbrunst in ebenjenen Figurentypus und hält damit ganz allein die Spannung des Thrillers aufrecht. Kretzer ist ein durch und durch verabscheuungswürdiger Charakter, der selbst vor Kindern nicht haltmacht, und damit einer der fiesesten Genre-Antagonisten seit Jahren.

Regisseur Watts weiß natürlich auch, wie er seinen Star am besten in Szene setzen kann und gibt Bacon dementsprechend die optimale Bühne. Darüber hinaus hat der Film viele weitere grandiose Momente zu bieten, die ihre Inspiration augenscheinlich aus Western, Roadmovies und sogar Coming-of-Age-Komödien ziehen.

Wann läuft das Thriller-Juwel Cop Car im TV?

Cop Car läuft heute Abend am 18. Februar um 22:15 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung des Films strahlt der Sender am 19. Februar um 2:30 Uhr aus.

In einer Streaming-Flatrate ist der Thriller mit Kevin Bacon derzeit nicht verfügbar, allerdings könnt ihr Cop Car bei Amazon Prime Video und Co. kaufen oder leihen.