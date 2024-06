Heute läuft ein absolutes Sci-Fi-Desaster im TV – aber knapp 40 Jahre später wurde das Franchise gerettet

Einen echten Kultfilm, einen Klassiker und gleichzeitig ein absolutes Sci-Fi-Desaster gibt es heute im TV. Klingt komisch, ist aber so.

Man könnte meinen, Dune-Verfilmungen wären verflucht. Alejandro Jodorowskyist an seiner größenwahnsinnigen Vision gescheitert und auch Kultregisseur David Lynch war mit seinem Werk Dune - Der Wüstenplanet im Nachhinein sehr unzufrieden.

Erst 40 Jahre später hat Denis Villeneuve mit seinen beiden Dune-Filmen Versionen abgeliefert, auf die sich fast alle einigen konnten. Das sperrige Original von 1984 kommt heute im TV und ist immer noch einen Blick wert.

Darum geht's in Dune - Der Wüstenplanet von David Lynch

Auch in dieser Verfilmung des Frank Herbert-Romans erleben wir die Geschichte von Paul Atreides (Kyle MacLachlan). Den Erben einer mächtigen Dynastie verschlägt es auf den Wüstenplaneten Arrakis, auf dem das begehrte Spice abgebaut wird. Das Zeug ist gleichzeitig eine halluzinogene Droge und der wertvollste Rohstoff des Universums, weil er für die Raumfahrt benötigt wird.

In den Irrungen und Wirrungen des Jahres 10.191 streiten das Haus Atreides, Haus Harkonnen und Haus Corrino um die Vorherrschaft, Spice und damit Arrakis. Dort leben auch die Fremen, ein Volk, das die dort vorkommenden, gigantischen Sandwürmer reiten kann. Paul Atreides freundet sich mit den einheimischen Fremen an und wächst mit der Zeit sogar zu ihrem Anführer und vermeintlichen Erlöser heran.

Plaion Dune - Der Wüstenplanet (1984) von David Lynch

Die erste Sci-Fi-Verfilmung von Dune war ein Mega-Flop und David Lynch hasst seinen Film

Dune - Der Wüstenplanet von David Lynch sollte als eine Art Antwort auf Star Wars in Stellung gebracht werden,. Bei einem Budget von 45 Millionen US-Dollar konnten weltweit gerade einmal 27,5 Millionen eingespielt werden (via: The Numbers ).

Die Kritik ließ auch kein gutes Haar an dem Film (Roger Ebert gab in seiner vernichtenden Review nur einen einzigen von vier Sternen), der nachträglich noch vom Studio abgeändert wurde – zum großen Ärger des Regisseurs David Lynch. Der wirkt heute noch frustriert von dem, was von seiner Vision übrig geblieben ist und kann sich deswegen auch die neuen Verfilmungen nicht ansehen.

Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Blick auf den sehr eigenwilligen, aus heutiger Sicht geradezu schrullig wirkenden Film. Mittlerweile gibt es sogar eine ziemlich große Fanbase des David Lynch-Werks, die ihn als Kultfilm feiert:

TV oder Stream: Wann und wo läuft David Lynchs Dune - Der Wüstenplanet?



Wenn ihr euch jetzt selbst davon überzeugen wollt, welche Dune-Version die beste ist, habt ihr dazu am heutigen Montag, den 10. Juni ab 22:20 Uhr auf Tele5 die Gelegenheit. Die Wiederholung kommt dann in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni um 0:45 Uhr.



Ansonsten lässt sich der Film auch online streamen. Ihr findet ihn aktuell in keiner Streaming- und Abo-Flat, aber dafür bei den On Demand-Plattformen Magenta TV, Apple TV, Amazon, Maxdome und Google.

