"Werde das niemals schauen": Der beste Sci-Fi-Film der letzten Jahre weckt in Meister-Regisseur David Lynch nur Abscheu

Sein eigener gescheiterter Dune-Film plagt Kult-Regisseur David Lynch bis heute. Aus diesem Grund will er von der Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers von Denis Villeneuve nichts wissen.

Mit Filmen wie Blue Velvet, Lost Highway und Mulholland Drive hat David Lynch unvergessliche Meisterwerke des surrealistischen Kinos geschaffen. In einer frühen Phase seiner Karriere drehte der Regisseur auch eine Verfilmung von Frank Herberts Sci-Fi-Roman Dune.

Die Produktion verlief für Lynch so desaströs, dass er sich bis heute nicht zu dem Thema äußern will. Das hat der Meister-Regisseur jetzt nochmal in einem aktuellen Interview betont.

Schaut hier noch einen Trailer zu David Lynchs älterer Dune-Adaption:

Dune Der Wüstenplanet - Trailer 2 (Deutsch) HD

David Lynch will nichts von der gefeierten Sci-Fi-Neuauflage von Dune wissen

Mit gewaltigen Bildern, einem beeindruckenden Cast und der dichten Atmosphäre hat Denis Villeneuve die Sci-Fi-Welt aus Herberts Vorlage episch auf die große Leinwand gebracht. Für viele Fans zählt diese Dune-Version zu den besten Genre-Filmen der letzten Jahre.

Im französischen Kino-Magazin Cahiers du Cinéma ist ein Interview mit David Lynch abgedruckt, in dem er nach seiner Meinung zu Denis Villeneuves Dune-Version gefragt wird. Die Antwort fällt eindeutig aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich werde es mir niemals ansehen und ich möchte nicht einmal, dass du mir jemals davon erzählst.

Nach Eraserhead und Der Elefantenmensch drehte Lynch Anfang der 80er mit Dune - Der Wüstenplanet seinen ersten großen Studio-Blockbuster. Bis heute sollte es sein einziger Film dieser Art bleiben. Das Studio übernahm beim Schnitt die Kontrolle, wodurch in der final veröffentlichten Kinofassung nur noch wenig von Lynchs ursprünglicher Vision übrig blieb.

Im Heimkino: Dune von 2021 bei Amazon Prime im Abo streamen *



Seit dieser niederschmetternden Erfahrung will Lynch öffentlich nicht mehr über Dune sprechen. Wie das aktuelle Interview von Cahiers du Cinéma zeigt, löst alleine die Erwähnung der Sci-Fi-Marke starke Abscheu bei dem Kult-Regisseur aus.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.