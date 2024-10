Heute läuft ein Antikriegsfilm im TV, der noch härter ist als Im Westen nichts Neues: Dieses Meisterwerk sollte jeder gesehen haben

Nur vierzehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erschien dieses Meisterwerk, das die Schrecken des Krieges auf erschütternde Art und Weise einfing. Heute läuft der Antikriegsfilm im TV.

Das zeitlose Kriegsfilm-Meisterwerk Die Brücke sollte jeder einmal gesehen haben. Denn so eindringlich und abschreckend wird selten der Horror des Zweiten Weltkriegs, mit all seiner Sinnlosigkeit, beschrieben. Heute läuft der Antikriegsfilm-Klassiker von Bernhard Wicki im TV.

Im TV: Die Brücke macht auch vor Minderjährigen keinen Halt

Durch die Ideologie geblendete Jugend Deutschlands will in Die Brücke in den Krieg ziehen, auch wenn dieser kurz vor dem Ende steht. Trotz aller Aussichtslosigkeit schickt die Regierung weitere Jungen und Männer an die Front.

Um ihr Leben zu verschonen, setzt ein mitfühlender Hauptmann eine Gruppe Oberschüler zur Sicherung einer vollkommen nutzlosen Brücke ein. Doch als der Panzer der Amerikaner anrollt, lassen die sich nicht davon abbringen, sich ihrem völlig überlegenen Feind entgegenzustellen.

Noch sinnloser als Im Westen nichts Neues: Die Brücke macht fassungslos

Nicht nur hierzulande erhielt der erschreckende Film, der auf dem autobiografischen Roman von Gregor Dorfmeister basiert, positive Resonanz. In den USA wurde er als bester ausländischer Film mit dem Golden Globe ausgezeichnet und war in der gleichen Kategorie für den Oscar nominiert.

Dass der Krieg keine Individuen sieht, sondern Menschen als Kanonenfutter betrachtet, hat auch der im letzten Jahr mit dem Oscar ausgezeichnete Im Westen nichts Neues eindrücklich dargestellt. In Die Brücke geht Regisseur Wicki aber noch weiter und porträtiert Minderjährige, die riesige Waffen an ihre schmächtigen Körper drücken.

Auch das Setting macht die Sinnlosigkeit ihres Handelns noch deutlicher. Während Im Westen nichts Neues sich an der Front abspielt, wird in Die Brücke eine völlig nutzlose Konstruktion auf Leben und Tod verteidigt.

Noch in diesem Jahr starten zwei neue Kriegsfilme

Dass die Schrecken der Vergangenheit noch nicht auserzählt sind, erleben wir auch noch in diesem Jahr mit zwei weiteren Zweite Weltkrieg-Filmen. Im November startet Steve McQueens neustes Werk Blitz und im Dezember zeigt Netflix seine Produktion The Six Triple Eight, dessen wahre Geschichte kaum jemand kennt.

Die Brücke * bei Amazon kaufen oder leihen

Wann läuft der Antikriegsfilm Die Brücke im TV?

Der NDR zeigt den Schwarz-Weiß-Film am heutigen Montag, den 28. Oktober um 23:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.