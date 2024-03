Sci-Fi-Blockbuster von Steven Spielberg spielte 607 Millionen ein und wird fortgesetzt – aber einen Haken gibt es

Steven Spielbergs letzter Science-Fiction-Film war ein Erfolg an den Kinokassen und erhält nach langer Wartezeit eine Fortsetzung, die abermals auf einer Bestseller-Vorlage basiert.

Vor sechs Jahren verfilmte Steven Spielberg ein Popkultur-Phänomen: Sein Science-Fiction-Blockbuster Ready Player One stürzte sich in die Videospiel-Welt virtueller Realitäten. Nun wurde bekannt, dass auch der zweite Teil des Bestseller-Romans verfilmt werden soll: Ready Player Two.

Steven Spielberg bestätigt Sci-Fi-Fortsetzung zu Ready Player One – mit einem Haken

Es gibt mehr als 3 Gründe, sich für Ready Player One zu begeistert, aber die rasante Action, Spielbergs spürbare Sci-Fi-Leidenschaft und die unzähligen Easter Eggs zu bekannten Filmen sind ein guter Anfang.

Zur Erinnerung: In Ready Player One stammt Hauptfigur Wade (Tye Sheridan) aus armen Verhältnissen, entflieht der überbevölkerten Welt aber mithilfe der OASIS-Technologie: Innerhalb dieser virtuellen Gaming-Realität ist er einer der talentiertesten Spieler. Als der OASIS-Erfinder verstirbt und die Kontrolle über seine Computer-Welt dem Menschen vermachen will, der seine digitale Schnitzeljagd erfolgreich absolviert, sieht Wade seine Stunde für gekommen.

Es wurde schon länger über eine Fortsetzung von Ready Player One spekuliert. Schließlich spielte Teil 1 bei einem Budget von 175 Millionen US-Dollar laut Box Office Mojo stattliche 607 Millionen Dollar weltweit ein. Aber erst letzte Woche bestätigte Steven Spielberg in einem Nebensatz gegenüber Showbiz 411 , dass Ready Player Two tatsächlich in Planung ist. Einziger Wermutstropfen für die Fans: Statt als Regisseur kehrt Spielberg nur als Produzent zurück.



Teil 2 basiert aller Wahrscheinlichkeit nach auf der 2020 erschienenen Sci-Fi-Roman-Fortsetzung Ready Player Two * von Ernest Cline. Der Autor hatte 2011 bereits das gefeierte erste Buch herausgebracht und durch seine Easter-Egg-Jagd Gamer:innen und Filmfans gleichermaßen mit Popkultur-Referenzen erfreut.



Worum geht es im Sci-Fi-Sequel Ready Player Two?

Mittlerweile ist die Zukunft von Ready Player One durch Augmented-Reality-Technologie und VR-Brillen fast schon zur Realität geworden. Die Fortsetzung muss also einen weiteren Schritt in die Zukunft machen, um Science-Fiction zu bleiben. Lesende der Buchvorlage Ready Player Two, wissen bereits, was im Sequel auf uns zukommt, wenn eine neue technologische Errungenschaft Wade und Co. abermals auf eine Easter-Egg-Jagd schickt.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zum Buch Ready Player Two.

Warner Ready Player Two hat ein neues Halliday-Rätsel als Vermächtnis

Wade und die verbliebenen höchstplatzierten "High Five", also Samantha (Olivia Cooke), Aech (Lena Waithe) und Sho (Philip Zhao), haben den Wettbewerb von OASIS-Erfinder Halliday (Mark Rylance) gewonnen und damit die Entscheidungsgewalt über die virtuelle Gaming-Welt erlangt. Wade findet allerdings an Hallidays ihm vererbten Ei eine Inschrift, die ihn zu einer außergewöhnlichen Erfindung führt: dem ONI-Headset.

Das OASIS Neural Interface (ONI) kann den Kopf eines Users übernehmen und so innerhalb der virtuellen Welt echte Sinneseindrücke wiedergeben. Die Benutzung hat allerdings ein Zeitlimit von 12 Stunden, weil andernfalls der Tod durch synaptische Überlastung eintritt. Die Freunde sind sich uneins, wie sie mit dieser Entdeckung (und ihrem noch größerem Sucht-Potenzial) umgehen sollen und stecken ihre Kraft parallel in den Bau eines realen Raumschiffs.

Als eine bestimmte Anzahl von ONI-Headsets schließlich doch verkauft wird, taucht ein neues Rätsel zu den "sieben Scherben der Sirenen-Seele" auf. Dieses "Scherbenrätsel" entfesselt eine neue Easter-Egg-Suche in der Welt der OASIS. Doch diesmal stehen Wade und die High Five auf der anderen Seite der Macht-Gleichung und müssen sich gegen eine mysteriöse Truppe von Guntern (Egg-Huntern) behaupten, die sich als "Low Five" bezeichnen.

