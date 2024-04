Heute läuft ein fast 3-stündiges Fantasy-Epos im TV: Es erzählt eine der größten Sagen überhaupt

Heute kommt ein hervorragend besetztes Fantasy-Spektakel im Fernsehen, das eine uralte Sage aus einer ungewohnten Perspektive erzählt.

Wer glaubt, schon alle Versionen der Geschichte von König Artus, dem Schwert Excalibur und Zauberer Merlin gesehen zu haben, sollte einen Blick auf den Fantasy-Zweiteiler Die Nebel von Avalon werfen. Darin adaptieren Produzent Bernd Eichinger und Regisseur Uli Edel eine starbesetzte alternative Version der Sage.

Großer Abenteuer-Film Darum geht es in dem Fantasy-TV-Tipp Die Nebel von Avalon

Die Artussage wurde vielfach verfilmt, Die Nebel von Avalon rückt jedoch nicht den jungen König in den Mittelpunkt, sondern seine Halbschwester. Morgaine (Julianna Margulies) wird in eine Zeit widerstreitender Glaubenskonzepte geboren. Auf der einen Seite steht der alte keltische Glaube, dominiert von Frauen und symbolisiert durch die mythische Insel Avalon. Auf der anderen steht das Christentum, das sich im Reich ausbreitet.

Constantin Film Die Nebel von Avalon: Joan Allen, Julianna Margulies und Anjelica Huston

Morgaine wird in politische Intrigen verwickelt, als sie mit ihrer Tante Viviane (Anjelica Huston), der Hohepriesterin von Avalon, zusammenwirkt, um die Zukunft Avalons zu retten. Dabei gerät sie in Konflikt mit ihrer eigenen Familie, darunter ihrer Halbschwester Morgause (Joan Allen) und ihrem Halbbruder Artus (Edward Atterton), der zum König von Camelot aufsteigt. Politische Intrigen, diverse Affären und ein dezidiert feministischer Drall reichern die Erzählung an.

Die TV-Verfilmung strebt dabei zu keinem Zeitpunkt die Komplexität der Vorlage von Marion Zimmer Bradley an, dafür hetzt das Drehbuch zu sehr durch die 900 Seiten starke Story des Buches. Je weniger man über die Vorlage weiß, desto mehr Freude kann man an dem mittlerweile etwas altmodisch wirkenden TV-Spektakel haben.

Streaming-Tipp:

Die Nebel von Avalon reiht sich ein in die großen Miniserien und Mehrteiler rund um die Jahrtausendwende, darunter Merlin und Dune – Der Wüstenplanet, die Kino-Qualität ins Fernsehen bringen wollten, lange bevor an eine Game of Thrones-Serie zu denken war. Erstklassig besetzt ist Die Nebel von Avalon mit dem damaligen Emergency Room-Star Julianna Margulies, der dreifach oscarnominierten Joan Allen und Filmlegende und Oscarpreisträgerin Anjelica Huston allemal.

Im TV und Stream: So könnt ihr Die Nebel von Avalon nachholen

Der erste Teil wird am heutigen Samstag, dem 27. April ab 20:15 Uhr bei Tele5 ausgestrahlt. Teil 2 folgt ab 22:05 Uhr. Die Wiederholung läuft ab 00:05 Uhr in der Nacht auf Montag.

Darüber hinaus könnt ihr den TV-Zweiteiler bei Amazon, Apple und anderen Anbietern in der Kauf- und Leihversion streamen.