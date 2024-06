Heute läuft ein spannender Sci-Fi-Film mit Carrie-Anne Moss im TV: Er kam nur ein Jahr nach Matrix und ist komplett vergessen

Als Fußball-EM-Alternative könnt ihr euch heute einen spannenden, aber beinahe unbekannten Sci-Fi-Film mit Matrix-Star Carrie-Anne Moss im TV ansehen.

Eigentlich sollte man meinen, die Matrix-Hauptdarstellerin Carrie-Anne Moss hätte ein Jahr nach dem Kinostart des Kultfilms als Zugpferd an den Kinokassen wirken können. Dem war aber nicht so: Red Planet ist finanziell komplett untergegangen und heute fast vergessen. Ihr könnt den spannenden Sci-Fi-Film aber jetzt im TV nachholen.

Heute im TV: Darum geht's in Red Planet mit Val Kilmer und Carrie-Anne Moss

Die Erde ist beinahe unbewohnbar geworden und die Menschheit will den Mars besiedeln. Zu diesem Zweck wurden schon vor 20 Jahren Terraforming-Algen auf dem roten Planeten ausgesetzt, die dort Sauerstoff produzieren sollten. Aber irgendwas stimmt mit den Werten nicht, weshalb ein Team zum Mars geschickt wird, um dort nach dem Rechten zu sehen.

Allerdings wird schon der Eintritt in die Umlaufbahn zur Katastrophe und die kleine Truppe verliert wichtige Ressourcen. Kommandantin Kate (Carrie-Anne Moss) bleibt an Bord des Raumschiffs und versucht, es wieder in Ordnung zu bringen. Währenddessen fliegen Bordingenieur (Val Kilmer) und Co-Pilot (Benjamin Bratt) samt Shuttle und Kampfroboter zur Oberfläche des Planeten, wo eine Überraschung auf sie wartet.

Warner Bros. Carrie-Anne Moss in Red Planet

Red Planet mit Matrix-Star Carrie-Anne Moss war ein finanzielles Desaster

Matrix war einfach überlebensgroß: Der Erfolg des Kultfilms war so durchschlagend, dass höchstwahrscheinlich sämtliche Sci-Fi-Filme, die kurz danach kamen, einfach untergegangen sind. Das gilt für The 13th Floor und Mission to Mars, überraschenderweise aber sogar für Red Planet, obwohl darin die Darstellerin einer der Matrix-Hauptfiguren mitmischt.

An den Kinokassen scheiterte der Streifen jedenfalls kläglich. Während Matrix bei einem Budget von nur 63 Millionen US-Dollar 460 (!) eingespielt hat, kostete Red Planet 80 Millionen und konnte nur 33 wieder rein holen (via: The Numbers ). Das ist weniger als die Hälfte der Produktionskosten, bei denen noch nicht einmal das Marketing mit einberechnet sein dürfte.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Red Planet?

Am heutigen Montag, den 17. Juni könnt ihr euch selbst ein Bild von Red Planet machen, wenn ihr um 20:15 Uhr auf Kabel eins einschaltet. Der Film läuft dort bis um 22:35 Uhr und um 00:35 Uhr kommt die Wiederholung.

Selbstverständlich könnt ihr den Film aber auch online streamen, wenn ihr nichts von der Fußball-EM verpassen wollt. Red Planet steht bei Magenta TV, Amazon oder Maxdome zum Streaming bereit.

