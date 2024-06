Steven Spielbergs neuer Kinofilm soll Science-Fiction mit UFOs werden und jetzt ist der erste Star fast sicher

Über den nächsten Spielberg-Film sind erst wenige Infos bekannt. Jetzt wurde verkündet, dass sich eine bekannte Schauspielerin in Verhandlungen um eine Rolle befindet.

Übernächstes Jahr kommt endlich wieder ein Steven Spielberg-Blockbuster ins Kino. Bisher steht nur fest, dass der neue Film des Meisterregisseurs ein Event-Spektakel werden und 2026 starten soll. Zuvor deutete aber schon alles darauf hin, dass Spielberg an einem Sci-Fi-Film mit UFOs arbeitet.

Jetzt gibt es eine neue konkrete Info zu dem kommenden Projekt des Regisseurs. Eine erste Hauptdarstellerin ist wohl schon so gut wie gefunden.

Emily Blunt in Verhandlungen um Rolle im neuen Spielberg-Film

Laut Variety befindet sich Emily Blunt gerade in Gesprächen für einen Part im nächsten Spielberg-Film. Erst vor wenigen Wochen war die Schauspielerin neben Ryan Gosling im Action-Kracher The Fall Guy zu sehen.

Details zu ihrer Rolle sind aber noch genauso geheim wie generelle Handlungsinfos. Fest steht nur, dass David Koepp das Drehbuch für das neue Spielberg-Projekt geschrieben hat. Mit dem Regisseur arbeitete er bereits zum Beispiel an Jurassic Park und dem Sci-Fi-Spektakel Krieg der Welten.

Wann startet der neue Steven Spielberg-Blockbuster genau im Kino?

In den USA wurde der 15. Mai 2026 als Startdatum für den nächsten Spielberg-Film reserviert. Ein deutscher Start ist noch nicht bekannt, dürfte aber zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfinden.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.