Heute läuft einer der besten Kriegsfilme mit einer unglaublichen Geschichte im TV: Tarantino kopierte eine ganze Szene

Nicht nur Tarantino liebt diesen zeitlosen Kriegsfilm. Er gilt als einer der besten Vertreter seines Genres und befasst sich neben dem Zweiten Weltkrieg auch mit einem spektakulären Ausbruch.

Einer von Quentin Tarantinos absoluten Lieblingsfilmen ist der Kriegsfilm und Gefängnis-Klassiker Gesprengte Ketten von Regisseur John Sturges. Die Geschichte beruht auf spektakulären wahren Ereignissen und inspirierte Tarantino zugleich zwei seiner Filme. Heute läuft Gesprengte Ketten im TV.

Gesprengte Ketten im TV: Darum geht es in dem Kriegsfilm mit Steve McQueen

Deutschland, 1944: Die alliierten Gefangenen werden aus verschiedenen Lagern ins vollkommen ausbruchssichere Kriegsgefangenenlager Stalag Luft III verlegt. Unter ihnen befinden sich auch Major Bartlett (Richard Attenborough), Hilts (Steve McQueen) und Hendley (James Garner). Alle drei haben Erfahrungen mit dem Ausbruch und wollen das Unmögliche möglich machen, denn mit ihnen sollen alle 250 Gefangenen fliehen.

Gesprengte Ketten bietet alles, was das Filmherz begehrt: spannende Action-Szenen, interessante Charaktere und eine unglaubliche Geschichte. Zugunsten der Dramaturgie wurde zwar einiges geändert, dennoch hat es den monatelang geplante Massenausbruch aus Stalag Luft III tatsächlich gegeben, was den Film noch fesselnder macht.

Tarantino kopiert komplette Szene aus Gesprengte Ketten

Die spannende Mischung aus Gefängnis- und Kriegsfilm hat auch Regisseur Quentin Tarantino überzeugt, der Gesprengte Ketten zu seinen persönlichen 10 Lieblingsfilmen zählt. Die rasante Motorrad-Verfolgungsjagd zählt nicht nur zu den besten Action-Szenen, sondern diente Tarantino auch als Inspiration für Death Proof.

Noch deutlicher wird seine Bewunderung für den Film in Once Upon a Time ... in Hollywood. Hier tritt Titelfigur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) als Konkurrent von Steve McQueen (Damian Lewis) auf. Wie im Video zu sehen ist, wurde DiCaprio sogar in die Originalaufnahmen von Gesprengte Ketten eingefügt, wo er die Szene bis ins Detail nachspielen musste.

Dass Tarantino mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, ist bekannt. So hat er auch in diesem Kinojahr wieder einen gefeierten Sci-Fi-Blockbuster zerrissen, dafür einen enttäuschenden Superhelden-Film in den Himmel gelobt. Worum sich sein zehnter und letzter Film drehen wird, ist noch immer nicht bekannt, aber vielleicht findet er noch einmal Inspiration beim zeitlosen Klassiker Gesprengte Ketten.

Wann läuft Tarantinos Lieblingsfilm Gesprengte Ketten im TV?

Arte zeigt den Kriegsfilm am heutigen Sonntag, den 10. November um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer den Film im TV verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

