Heute läuft einer der größten deutschen Fantasy-Filme im TV, den über eine Million Menschen im Kino sahen – trotzdem erhielt er nie eine Fortsetzung

Obwohl Deutschland nicht für seine Fantasy-Filme bekannt ist, gibt es durchaus ein paar nennenswerte Vertreter des Genres. Einer der erfolgreichsten kommt heute Abend im Fernsehen.

2008 lockte der aufwendig produzierte Fantasy-Film Krabat fast 1,5 Millionen Menschen in die hiesigen Lichtspielhäuser. Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Otfried Preußler, der wiederum auf eine Volkssage aus dem 17. Jahrhundert zurückgeht. Erzählt wird eine ungemütliche Geschichte über schwarze Magie.

Fantasy-Verfilmung im TV: In Krabat begibt sich David Kross in eine Mühle, die das Tor zur Hölle ist

Krabat ist zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges angesiedelt, der von 1618 bis 1648 stattgefunden hat. In dieser Zeit wandert der Waisenjunge Krabat (David Kross) ohne Perspektive für sein Leben durch die Lande. Als er Arbeit in einer Mühle annimmt, wird er von dem Müller (Christian Redl) unter seine Fittiche genommen.

Fortan gehört Krabat einer Gemeinschaft von zwölf Lehrlingen an, die nicht nur das Handwerk eines Müllers lernen, sondern ebenfalls in den Künsten der schwarzen Magie unterrichtet werden. Es dauert jedoch nicht lange, bis Krabat merkt, dass er immer tiefer in einen Albtraum hineingerät, der ihn seelisch komplett zerstört.

Hier könnt ihr den Trailer zu Krabat schauen:

Krabat - Trailer (Deutsch)

Krabat wurde damals als großes deutsches Filmprojekt umgesetzt. Über acht Millionen Euro hat die Produktion verschlungen. Inszeniert wurde der Film von Marco Kreuzpaintner, der bereits zuvor mit Die Wolke ein sehr bekanntes Buch verfilmt hat, das als Lektüre gar nicht mehr aus dem Schulunterricht wegzudenken ist. Besonders die beklemmende Atmosphäre fängt er in seiner Krabat-Adaption überzeugend ein.

Trotz des Erfolgs hat Krabat nie eine Fortsetzung erhalten. Das liegt natürlich einerseits daran, dass Preußler keinen zweiten Teil der Geschichte geschrieben hat. Andererseits endet Krabat mit einem Moment des Aufbruchs, an dem man sich durchaus fragt, wie die Geschichte für die Figuren weitergeht, die im nervenaufreibenden Finale zuvor zwar das Grauen in der Mühle überlebt haben, aber trotzdem gezeichnet vom Erlebten sind.

Deutscher Fantasy-Erfolg: Wann läuft Krabat im TV?

Krabat läuft am 2. Oktober 2023 um 20:15 Uhr auf Arte. Der Film wird ohne Werbeunterbrechung gezeigt und geht bis 22:05 Uhr. Die Wiederholung folgt am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, um 14:15 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr den Film bis zum 13. Oktober 2023 kostenlos in der Arte-Mediathek streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.