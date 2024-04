Heute laufen gleich 2 Sci-Fi-Meisterwerke im TV, aber ihr müsst eine qualvolle Entscheidung treffen

Sci-Fi-Fans erwartet im TV heute eine besonders schwere Entscheidung. Denn Denis Villeneuves Arrival und Alex Garlands Ex Machina laufen gleichzeitig...

Sci-Fi-Fans können sich aktuell wahrlich nicht beschweren. Während Dune: Part Two gerade seinen Lauf in den Kinos beendet, ist auf Netflix vor wenigen Wochen die Serie 3 Body Problem gestartet und bei Amazon Prime Video dazu die Videospiel-Adaption Fallout eingezogen. Heute wird auch das TV von KIs und Aliens erobert ‒ und zwar mit zwei der besten Filme, die das Genre in den letzten 15 Jahren hervorgebracht hat.

Die ganze Sache hat nur einen Haken, denn die beiden Filme laufen zur genau gleichen Zeit. Soll es heute also Denis Villeneuves Arrival sein ‒ oder lieber Alex Garlands Ex Machina? Um euch die Entscheidung zu erleichtern, schauen wir uns die beiden Meisterwerke doch noch einmal etwas genauer an.

Ex Machina: Packender Sci-Fi-Thriller, der schon bald Realität werden könnte

Nachdem Alex Garland bereits für Filme wie 28 Days Later und The Beach das Drehbuch verfasste, legte der Filmemacher 2014 mit Ex Machina sein Regiedebüt vor und entspinnt darin eine futuristische Geschichte nach dem Vorbild der antiken Sage von Pygmalion und Galatee. Diese ist jedoch aktueller denn je, nehmen Künstliche Intelligenzen in unserer Gesellschaft heute eine immer größere Rolle ein und die Frage nach Realität und Täuschung wird stetig schwerer zu beantworten. Umso spannender, Ex Machina mit dieser Frage auch 10 Jahre nach Kinostart noch einmal ‒ oder zum ersten Mal ‒ zu schauen.

Universal Domhnall Gleeson, Alicia Vikander und Oscar Isaac in Ex Machina

Der junge Web-Programmierer Caleb (Domhnall Gleeson) darf eine Woche in dem abgelegenen Haus seines Chefs Nathan (Oscar Isaac) in den Bergen verbringen. Dort lernt er eine Künstliche Intelligenz in Form der Roboterfrau Ava (Alicia Vikander) kennen und soll während seines Aufenthalts prüfen, ob diese ein menschliches Bewusstsein besitzt. Was als Experiment beginnt, wird für Caleb schon bald zum bitteren Ernst. Denn die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen für ihn von Tag zu Tag mehr und er beginnt, Gefühle für Ava zu entwickeln...

Arrival: Denis Villeneuves Sci-Fi-Debüt, das den Weg für Dune ebnete

Denis Villeneuve hegte bekanntlich seit seiner Kindheit den Traum, einmal Frank Herberts Sci-Fi-Epos Dune zu verfilmen. Um das jedoch mit der für das Genre nötigen Kompetenz und Expertise meistern zu können, übte der Regisseur 2016 und 2017 vorerst mit zwei anderen Filmen. Arrival und Blade Runner 2049 wurden geboren, die für Villeneuve eine Sci-Fi-Spielwiese darstellen sollten ‒ und nebenbei auch noch zu zwei der besten Vertreter des gesamten Genres wurden. Ganze acht Oscar-Nominierungen konnte der Kanadier schließlich für sein Sci-Fi-Debüt Arrival einheimsen ‒ darunter für den Besten Film und die Beste Regie.

Seht hier den deutschen Trailer von Arrival:

Arrival - Trailer (Deutsch) HD

Als außerirdische Raumschiffe auf der Erde landen wollen und deren Besatzung versucht, Kontakt aufzunehmen, holt sich das Militär Hilfe von der Sprachwissenschaftlerin Louise Banks (Amy Adams) und dem Physiker Ian Donnelly (Jeremy Renner). Gemeinsam versuchen sie einen Kommunikationsweg mit den fremden Wesen herzustellen, der darüber aufklären soll, ob es sich bei den Ankömmlingen um Freund:innen oder Feinde handelt...

Ob Ex Machina oder Arrival ‒ bei dieser Entscheidung können Sci-Fi-Fans nichts falsch machen

Auch die Moviepilot-Community ist sich nahezu uneinig darüber, welches der beiden Sci-Fi-Meisterwerke hier die bessere Wahl ist. Ex Machina liegt mit einer Durchschnittswertung von 7,7/10 Punkten nur knapp vor Arrival, der auf eine Punktzahl von 7,6/10 kommt. Beide Filme erzählen ihre Geschichte mit Ruhe und Komplexität, anstatt mit großen Sci-Fi-Kriegsszenen aufzuwarten und beleuchten das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine auf eine zuvor noch selten gesehene Art und Weise. Einschalten lohnt sich also allemal, egal wie ihr euch am Ende entscheidet.

Ex Machina läuft am heutigen Dienstag, den 30. April 2024 um 20:15 Uhr auf Tele5 im Free-TV. Arrival läuft dagegen um 20:15 Uhr auf Nitro. Für den Fall der Fälle könnt ihr beide Filme auch auf diversen Streaming-Plattformen nachholen. Ex Machina läuft aktuell im Streaming-Abo bei Netflix und Amazon Prime Video, während ihr Arrival zur Zeit bei WOW und MagentaTV im Abo findet.