Heute neu im Stream: Will Smiths "fast unerträglicher" erster Film seit dem Oscar-Skandal

Emancipation ist der erste Film Will Smiths nach seinem Oscar-Übergriff. Ab heute läuft er auf Apple TV+. Das kritische Echo ist weit von absoluter Begeisterung entfernt.

Erst war sein Schicksal unsicher, seit heute gibt es ihn doch bei Apple TV+. Will Smiths Emancipation ist sein erster Film seit dem Oscar-Eklat. Aber lohnt sich das auf einer wahren Geschichte beruhende Sklaven-Drama? Die Kritiken sind gespalten.

Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smiths Emancipation stößt auf gemischte Gefühle

Emancipation erzählt die wahre Geschichte eines Sklaven (Smith), der während des US-Bürgerkriegs vor seinen Unterdrückern zur Armee der Nordstaaten flieht. Das dort entstandene Foto von seinen vernarbten Peitschenwunden ging tatsächlich 1863 um die Welt und veranschaulichte die Gräuel der Sklaverei.

Apple TV+ Nachstellung des berühmten "Whipped Peter"-Fotos aus Emancipation

Das klingt nach einer bewegenden Geschichte, die dem Talent des Hauptdarstellers reichen Boden für eine weitere Oscar-würdige Leistung bieten könnte. Will Smith dürfte den Oscar bloß nicht selbst abholen. Das Kritiken-Echo lässt an der Award-Tauglichkeit des Films aber einige Zweifel aufkommen (via Metacritic ).

Zwar spricht Variety von einem fesselnd harten Drama, das aufgrund der Gewaltdarstellung "fast unerträglich" anzuschauen sei und von Smiths "ultrakonzentriert[e] und ungewöhnlich zurückhaltend[e]" Leistung profitiere.

Diesem Lob schließt sich der Hollywood Reporter an, beklagt aber gleichzeitig die schwachen "dramatischeren Teile" von Antoine Fuquas Regiearbeit. Solche Momente hätten "eine subtilere Herangehensweise gebraucht, als sie der Training Day-[Macher] bieten kann".

Kriegt Will Smith für Emancipation auf Apple TV+ den zweiten Oscar?

Selbst mit Blick auf seine gefeierte Leistung ist es aber unwahrscheinlich, dass Smith im nächsten Jahr erneut einen Oscar einheimst. Wenige Academy-Mitglieder werden ihm nach seinem diesjährigen Verhalten einen Preis verleihen wollen. Darüber hinaus sind zwei aufeinanderfolgende Oscar-Gewinne für den besten Hauptdarsteller extrem selten. Nur Spencer Tracy und Tom Hanks ist es je geglückt.

