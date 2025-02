Heute startet ein Thriller mit Mark Wahlberg in seiner fiesesten Rolle: Regie führt Mel Gibson

Mark Wahlberg wechselt für Flight Risk auf die Seite der bösen Buben. Was euch im neuen Film von Mel Gibson erwartet, verrät dieser Artikel.

Ab dem heutigen Donnerstag läuft Flight Risk in den deutschen Kinos, der neue Film von Mel Gibson. Der Thriller über einen Zeugentransport, der sabotiert wird, lockt mit Psychospielchen, einigen Twists und einem fies aufspielenden Mark Wahlberg, wie wir ihn noch nie gesehen haben.

Darum geht's in Flight Risk mit Mark Wahlberg und Michelle Dockery

Der Buchhalter Winston (Topher Grace aus Die wilden Siebziger), ist ein entscheidender Zeuge in einem großen Fall gegen die Mafia. Aus Angst vor den Gangstern hat er sich nach Alaska abgesetzt. Polizistin Madolyn (Downton Abbey-Star Michelle Dockery) hat nun den geheimen Auftrag als Air Marshall, Winston nach New York zu bringen. Seine Aussage soll dazu beitragen, den Verbrecherboss Moretti zu überführen.

Um den schnellsten Weg zu nehmen, fliegt Madolyn mit einem gecharterten Kleinflugzeug, das von Pilot Daryl (Mark Wahlberg) gesteuert wird. Da Alaska dünn besiedelt ist, hofft sie, dass die Bedrohung durch Feinde gering ist. Doch die eigentliche Gefahr befindet sich an Bord des Flugzeugs: Einige Personen an Bord sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Ein Kampf um das Überleben entbrennt in Tausenden Metern Höhe.

Wahlberg spielt einen richtig ekligen Bösewicht

Wer der Bösewicht ist, stellt sich in Flight Risk ziemlich schnell heraus. Mark Wahlberg spielt den angeheuerten Killer, der den sicheren Transport des Zeugen mit allen Mitteln verhindern soll. Dabei besticht er nicht nur mit einer untypischen Halbglatze, sondern vor allem einer rücksichtslosen, ekligen Figur, die für Dockerys Gesetzeshüterin zur lebensbedrohlichen Herausforderung auf engstem Raum wird.

Wahlberg spielte in seiner nun schon langen Karriere nur selten Bösewichte und noch seltener solche abscheulichen Figuren wie den Piloten, der wie ein Element des Chaos auf engstem Raum auf seine Chance lauert. Unter der Regie von Mel Gibson kann Wahlberg in Flight Risk nun eine Bandbreite zeigen, die zwischen seinen gewöhnlichen bodenständigen Heldenrollen, etwa in Arthur der Große oder Uncharted, schnell in Vergessenheit gerät.

Flight Risk läuft seit dem 20. Februar 2025 in den deutschen Kinos.