Mega-Trailer enthüllt die größten Netflix-Blockbuster des Jahres mit Chris Hemsworth, Gal Gadot und Chris Evans

Netflix stellt seinen Film-Plan für das Jahr 2023 vor. Mit dabei sind etliche Highlights aus den Genres Action, Fantasy und Sci-Fi – veredelt von Stars wie Chris Hemsworth und Gal Gadot.

Immer mehr große Blockbuster werden direkt und exklusiv bei Netflix veröffentlicht – ohne Kinostart. Nahezu jede Woche landen neue teure Filme mit bekannten Stars auf der Plattform. Traditionell stellt der Streaming-Dienst seine Jahres-Highlights im Januar mit einem großen Trailer vor. Hier könnt ihr den Clip für 2023 sehen: Er ist vollgestopft mit hochwertigen Projekten, die bis in den Dezember vorgeplant sind.

Trailer zum Netflix-Aufgebot 2023 mit Extraction 2 und Millie Bobby Brown-Fantasy

Netflix 2023 Film Preview - Trailer (English) HD

Das sind die Startdaten der größten Netflix-Filme 2023

Diese Netflix-Filme solltet ihr euch unbedingt vormerken

Das größte Projekt in der Liste ist wahrscheinlich Zack Snyders Rebel Moon, der am Ende des Jahres startet. Hier könnt ihr mehr dazu nachlesen. In der Mitte des Jahres kehrt zudem Chris Hemsworth mit seinem Actionfranchise zurück: Tyler Rake Extraction 2. Gal Gadot legt nach Red Notice ihren zweiten Netflix-Film vor: Heart of Stone. Auch Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown könnte ein Fantasy-Highlight werden. Und das Drama Pain Hustlers mit Emily Blunt und Chris Evans solltet ihr ebenfalls auf dem Schirm haben.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.