Höllentrip bei Netflix: Verstörende Joker-Vorbereitung von Joaquin Phoenix

Bei Netflix könnt ihr jetzt A Beautiful Day streamen. Der Rachethriller ist voller psychotischer Ausbrüche und wirkt wie ein Warmlaufen für den Joker von Joaquin Phoenix.

Kein anderer Kinofilm löste 2019 so kontroverse Diskussionen aus wie der neue Joker. Der DC-Erfolg ließ sich irgendwo zwischen Comicverfilmung, Charakterstudie einer gequälten Seele und finsterem Abbild einer herzlosen Gesellschaft nie so richtig greifen. In der von großen Blockbustern wie dem Marvel Cinematic Universe dominierten Kinolandschaft setzte Joker die Welt plötzlich in Flammen.

Großen Anteil an der faszinierenden Sogwirkung des Films trägt vor allem die Performance von Hauptdarsteller Joaquin Phoenix, der den späteren Batman-Bösewicht als tickende Zeitbombe verkörpert. Dabei ist das psychotische Innenleben des Joker-Protagonisten Arthur Fleck mindestens genauso verstörend wie sein ausgemergeltes, beängstigendens Erscheinungsbild.

Bei Netflix könnt ihr ab sofort den Rachethriller A Beautiful Day streamen, in dem Phoenix ebenfalls die Hauptrolle spielt. Auch wenn Lynne Ramsays Film inhaltlich nicht allzu viel mit dem DC-Streifen gemeinsam hat, wirkt er durch die wahnsinnig intensive Schauspielleistung des Stars wie das Herantasten an den Joker.

A Beautiful Day entführt bei Netflix in eine traumatisierte Psyche

In Lynne Ramsays Film spielt Joaquin Phoenix die Hauptrolle des gebrochenen Kriegsveteranen und Ex-FBI-Agenten Joe, der sich von Privatpersonen für brutale Aufträge anheuern lässt. Dabei geht es darum, dass er entführte Mädchen aufspürt und den Entführern in der Regel große Schmerzen zufügt.

Was wie eine Art 96 Hours ohne Liam Neeson klingt, ist in Wirklichkeit ein langsamer Arthouse-Film, der die brutalen Taten von Joe schwerfällig hinter sich herschleppt oder im drastischsten Moment ausblendet. Die Kamera von Thomas Townend scheint immer zu spät zu kommen und kann nur noch die Überreste der Action-Momente einfangen.

Hier könnt ihr den Trailer zu A Beautiful Day schauen

A Beautiful Day - Trailer (Deutsch) HD

Dazu passt auch die behäbige Statur von Phoenix. Im Gegensatz zu Joker, wo sich bei seiner Figur jeder Knochen gegen die dünn gespannte Haut drückt, ist sein Körper hier eine massige Erscheinung, die zwischen zersausten Haaren und dem dichten Vollbart wie auf Knopfdruck zum wuchtigen Berserker mutiert.

Neben seinem Aussehen ist die schwer geschädigte Psyche von Phoenix' Figur der faszinierende Schlüssel zu A Beautiful Day. Stilistisch hat die Regisseurin ihren Film gerade durch die abrupten, fragmentarischen Schnitte und die eindringliche Musik von Komponist Jonny Greenwood an Joes Innenleben angepasst.

Kurze Gedankenblitze und schockierende Erinnerungsfetzen aus dessen geschädigter Seele, die Kindheitstrauma, Kriegsschrecken und Tatort-Grausamkeiten umfassen, lässt die Regisseurin immer wieder wie kleine Splitter in die Handlung ihres Films einbrechen.

© Constantin Film A Beautiful Day

Erschütternd und faszinierend zugleich spielt Joaquin Phoenix seinen todessehnsüchtigen Todesengel dabei als Gefangenen auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, der weder auf die eine noch auf die andere Seite übertreten kann. Im Gegensatz zu Joker, der sich in seiner bitteren Abwärtsspirale immer tiefer nach unten begibt und in chaotischer Anarchie und purem Wahnsinn endet, findet A Beautiful Day zwischen der depressiven Brutalität aber auch immer noch kleine Lichtblicke der Hoffnung.



Lest unser Interview mit der Regisseurin: Lynne Ramsay über A Beautiful Day

Während der liebevolle Umgang sowie tragische Ausgang mit den Müttern der beiden Protagonisten wie ein Spiegelbild zwischen Joker und A Beautiful Day wirkt, ist es im Film von Lynne Ramsay vor allem die finale Einstellung, die der Hauptfigur und dem Zuschauer zumindest für einen kurzen Moment den Glauben an das Leben zurückgibt. Nur noch leise ist hier das Lachen von Arthur Fleck aus der Ferne zu hören.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr A Beautiful Day schon gesehen oder wollt ihr euch den Film noch anschauen?