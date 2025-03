Horror-Experte will Darth Vader-Film drehen und stellt die perfekte Idee mit nur einem Satz vor

Eigentlich ist es unglaublich, dass es bisher keinen Film oder eine Serie über Darth Vader gab. Nun meldet sich ein Horror-Experte mit einen großartigen Pitch zu Wort.

Star Wars hat in den vergangenen Jahren zahlreiche bekannte Figuren aus der von George Lucas geschaffenen Sternensaga zurückgebracht. Manche haben sogar ihre eigenen Serien bekommen, etwa die Ex-Jedi Ahsoka Tano und der Kopfgeldjäger Boba Fett. Eine Star Wars-Legende tauchte bisher jedoch nur am Rande auf: Darth Vader.

Hier ein kurzer Auftritt in Rogue One, da eine Nebenrolle in der Obi-Wan Kenobi-Serie – das große Darth Vader-Projekt fehlt bisher allerdings noch. Obwohl sich der Schurke in geschriebener und gezeichneter Form durch seine eigene Comic-Reihe metzelt, stellen sich viele Fans die Frage, wie ein Darth Vader-Film aussehen könnte.

Horror-Experte Osgood Perkins stellt vielversprechende Star Wars-Idee mit Darth Vader vor

Auftritt Osgood Perkins. Der Regisseur und Drehbuchautor hat sich in den vergangenen Jahren als spannende Stimme im Horror-Kino hervorgetan und uns richtig fiese Filme wie Longlegs und The Monkey beschert. Auf Reddit wurde er nun gefragt, was für ein Projekt er gerne umsetzen würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte.

Perkins' Antwort lautet wie folgt:

Die gesammelten Träume und Alpträume von Darth Vader als Kurzgeschichten erzählt.

Das klingt definitiv vielversprechend. Egal, ob als Episodenfilm oder als Serie: Perkins erkennt das Potenzial der gequälten Figur. In Vader schlummert nicht nur dieser überlebensgroße Bösewicht mit seiner ikonischen Maske und den Atemgeräuschen, die wie nur wenige andere Sounds für immer mit Star Wars verbunden sind.

Vader ist ebenfalls eine zutiefst zerrissene Figur, wie die Comics in den vergangenen Jahren mehrmals bewiesen haben. Auch in Obi-Wan Kenobi haben wir ein paar Einblicke in das Innenleben der traumatisierenden sowie traumatisierten Killermaschine erhalten. Da ist die Neugier definitiv groß, was Perkins mit dem Stoff anstellen würde.

Nicht nur vermag er es, in seinen Filmen eine extrem befremdliche wie unheimliche Atmosphäre heraufzubeschwören. Perkins' Filme funktionieren abseits des offensichtlichen Horrors meistens auch als schonungslose Psycho-Thriller, die allein mit dem Blick in die verdorbene oder verlorene Seele einer Figur verstören.

Darth Vader wäre wie geschaffen für einen Horror-Trip à la Osgood Perkins.

Wann werden wir Darth Vader wieder in einem Star Wars-Film oder einer Star Wars-Serie sehen?

Offiziell ist Darth Vaders Rückkehr für keines der kommenden Projekte aus dem Hause Lucasfilm bestätigt. Nachdem er aber am Ende von Rogue One für Angst und Schrecken gesorgt hat, könnte spekuliert werden, ob er sich auch in der 2. Staffel von Andor zu Wort meldet, die direkt in den Ereignissen des Star Wars-Film mündet.

Die 2. Staffel von Andor startet am 23. April 2025 bei Disney+. Darüber hinaus sollen dieses Jahr die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Ahsoka beginnen. Auch hier wäre es vorstellbar, dass Vader als Nebenfigur in Erscheinung tritt. Nicht zuletzt gastierte Hayden Christensen in der Debütrunde als Anakin Skywalker aka Darth Vader.