Star Wars-Chefin Kathleen Kennedy stellt Gerüchte über Rücktritt klar: "Es hat nie Chaos gegeben"

Vor wenigen Tagen hieß es, dass Kathleen Kennedy Ende des Jahres als Lucasfilm-Präsidentin zurücktreten soll. Jetzt äußerst sich die Produzentin erstmals selbst zu ihrer Star Wars-Zukunft.

Ein Beben ging durch das Star Wars-Universum, als die Meldung von Kathleen Kennedys Rücktritt Anfang der Woche die Runde machte. Seit 13 Jahren baut sie als Präsidentin der Produktionsfirma Lucasfilm die weit entfernte Galaxis aus – und hat darüber hinaus Marken wie Willow und Indiana Jones zurückgebracht.

Kathleen Kennedy adressiert die Gerüchte zu ihrem Rücktritt als Präsidentin von Lucasfilm

In den vergangenen Tagen haben sich Hollywoods Branchenmagazine mit Berichten über mögliche Nachfolger:innen überschlagen. In einem Interview mit Deadline meldet sich Kennedy nun erstmals selbst zu Wort und versichert, dass sie niemals als Produzentin in den Ruhestand gehen wird. Ihre Lucasfilm-Nachfolge wird dennoch ausgelotet.

Kennedy sagt:

Die Wahrheit ist, und das möchte ich laut und deutlich sagen, dass ich nicht in den Ruhestand gehen werde. Ich werde mich niemals vom Filmgeschäft zurückziehen. Ich werde als Filmemacherin sterben. [...] Was bei Lucasfilm passiert, ist, dass ich seit geraumer Zeit mit Bob [Iger] und Alan [Bergman] darüber spreche, wie eine mögliche Nachfolge aussehen könnte.

Weiter erklärt sie:

Wir haben eine erstaunliche Gruppe von Leuten hier, und wir haben die Absicht, in einigen Monaten oder einem Jahr eine Ankündigung zu machen. Wir sind uns einig darüber, wie das aussehen wird, und ich mache [bis dahin] weiter.

Auch wenn Kennedy ihre Aussage anders gewichtet, als es in Matt Bellonis Puck-Bericht Anfang der Woche der Fall war, scheint die grobe Timeline übereinzustimmen. Bei Belloni war von einem Rücktritt Ende des Jahres die Rede. Kennedy selbst spricht von einigen Monaten bis einem Jahr – das sieht nach einem ähnlichen Zeitfenster aus.

Kathleen Kennedy sucht selbst nach einer neuen Führung für das Star Wars-Universum

Kennedy macht kein Geheimnis daraus, dass es früher oder später eine neue Lucasfilm-Führung geben wird. Sie wehrt sich aber eindeutig gegen das Narrativ, dass sie zur Seite gedrängt wird, weil bei Lucasfilm Chaos herrscht.

Kennedy stellt klar:

Das ist absolut nicht der Fall. Es könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Alles, was wir innerhalb von Lucasfilm tun, geschieht im Gleichschritt und in Kommunikation mit Disney. Wir alle wissen, was vor sich geht. Die Kommunikation ist völlig kooperativ, wie man es erwarten würden. [Lucasfilm] ist ein wichtiger Geschäftszweig für [Disney], und sie wollen mich dabei unterstützen, ihnen bei dieser Entscheidung und Wahl zu helfen. Und das tue ich auch.

Zur Frage ihrer Nachfolge erklärt sie:

Es hat nie Chaos gegeben, weil wir genau wissen, was der Plan ist. Und wir haben, wie ich schon sagte, in den letzten Jahren ununterbrochen darüber gesprochen, denn aus offensichtlichen Gründen werde ich nicht ewig hier sein. George [Lucas] hat mich vor 13 Jahren gebeten, einzuspringen, und jetzt überlege ich, wer mich ersetzen soll.

Mehrmals betont Kennedy, dass es bei Lucasfilm viele Menschen gibt, die für die Position infrage kommen. Konkrete Namen nennt sie allerdings nicht. Spekuliert wurden u.a. Dave Filoni und Jon Favreau, die seit einigen Jahren erfolgreich das Mandoverse bei Disney+ ausbauen und nächstes Jahr sogar auf die große Leinwand bringen.

Da es sich bei Kennedys Position jedoch in erster Linie um einen verwalterischen und keinen kreativen Job handelt, ist fraglich, ob Filoni und Favreau tatsächlich dafür geeignet sind. Denkbar wäre auch eine geteilte Spitze wie bei DC, wo mit James Gunn und Peter Safran eine Kombination aus Regisseur und Produzent gewählt wurde.

Kennedy stellt in Aussicht:

Wir werden wahrscheinlich in einigen Monaten oder einem Jahr eine Ankündigung machen, und ich habe die feste Absicht, dabei zu bleiben, um dieser Person zum Erfolg zu verhelfen.

Vorerst erwartet uns das Finale von Andor am 23. April 2025 bei Disney+. Im Kino meldet sich Star Wars mit The Mandalorian & Grogu am 21. Mai 2026 zurück.