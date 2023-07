Horror-Fortsetzung, auf die niemand mehr gewartet hat: Der erste Trailer sieht trotzdem verdammt gruselig aus

Nach dem unerwarteten Erfolg einer Horror-Auskopplung erreicht uns bald die gruselige Fortsetzung. Der erste Trailer zu The Nun 2 bringt die dämonische Nonne aus dem Conjuring-Universum zurück.

Die Conjuring-Filme sind eines der beliebtesten Horror-Franchises unserer Zeit. Das Spin-off The Nun, das der Grusel-Nonne aus Teil 2 einen eigenen Film schenkte, blieb hingegen (anders als die dreiteilige Annabelle-Auskopplung) weit hinter den qualitativen Erwartungen zurück.

Trotz schlechter Kritiken und enttäuschter Aufnahme bei den Fans, waren die Einnahmen von über 360 Millionen US-Dollar weltweit, bei einem Budget von nur 20 Millionen, aber Anreiz genug, um The Nun 2 zu drehen. Und für das Sequel, das eigentlich niemand eingefordert hat, gibt es jetzt einen ersten düsteren Trailer.

Horror-Rückkehr: Die dämonische Nonne ist in The Nun 2 wieder da – ob ihr wollt, oder nicht

Unter der Regie von Michael Chaves, der schon die Filme Lloronas Fluch und Conjuring 3: Im Bann des Teufels innerhalb des Horror-Universums inszenierte, bringt die The Nun-Fortsetzung nicht nur die titelgebende Bedrohung (Bonnie Aarons), sondern auch die eigentliche Hauptfigur aus Teil 1, Schwester Irene (Taissa Farmiga), zurück. Vier Jahre nach dem Vorgängerfilm, also 1956, trifft sie erneut auf ihren dämonischen Gegenspieler Valak, der in der Gestalt einer Nonne auftritt.

Seht hier den Trailer zum Horror-Sequel The Nun 2

The Nun 2 - Trailer (English) HD

Ob es, wie in The Nun, auch im Sequel ein Wiedersehen mit dem Ehepaar Lorraine und Ed Warren (Vera Farmiga und Patrick Wilson) geben wird, lässt sich aktuell noch nicht absehen. Dafür hält die neue Besetzung mit Storm Reid (Missing) und Anna Popplewell (Die Chroniken von Narnia) aber zwei vielversprechende Neuzugänge bereit.

Über den The Nun 2-Trailer hinaus versprechen erste Bilder und ein Poster ein weiteres düsteres Kapitel, in dem die gefährliche übernatürliche Macht im Schatten den jungen Novizinnen auflauert, die Irene und Co. betreuen.

Warner Bros. The Nun 2 - Poster

Horror-Fortsetzung: Wann startet The Nun 2 im Kino?

The Nun 2 startet schon im zwei Monaten, am 7. September 2023, in den deutschen Kinos.

The Nun könnt ihr aktuell bei Netflix streamen. The Conjuring 1 und 2 gibt es bei Netflix und WOW *. Der zuletzt erschienene Film des Horror-Universums, Conjuring 3: Im Bann des Teufels, streamt bei Amazon Prime *.

