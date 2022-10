Horror-Hit Gänsehaut um Mitternacht: Alle Infos zu Staffel 2 und dem Notfall-Plan für die Netflix-Absetzung

Die neue Netflix-Serie Gänsehaut um Mitternacht hinterlässt uns am Ende mit zahlreichen offenen Fragen. Aber wird es eine 2. Staffel des Horror-Hits von Mike Flanagan geben?

Netflix' neuester Serien-Streich Gänsehaut um Mitternacht bietet mit schaurigen Kaminfeuer-Erzählungen und erschütterndem Horrordrama im Jugendhospiz einen idealen Einstieg in die Horrorwelt von Mike Flanagan. Wer seine bisherigen Serien (Spuk in Hill House, Bly Manor und Midnight Mass) gesehen hat, wird nach den 10 Folgen aber überrascht sein: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Es handelt bei Gänsehaut um Mitternacht nämlich nicht um eine Miniserie, sondern eine auf mehrere Staffeln ausgelegte Horror-Geschichte. Aber wird es überhaupt eine Fortsetzung geben? Die wichtigsten Infos zur Verlängerung um Staffel 2 und zum Notfall-Plan im Falle einer Netflix-Absetzung findet ihr hier.

Wird es eine 2. Staffel geben?

Gänsehaut um Mitternacht bricht Weltrekorde. Ob die Horrorserie auch Zuschauer-Rekorde brechen kann, wird sich erst noch zeigen müssen. In trockenen Tüchern ist die Verlängerung noch nicht. In der Regel wartet Netflix mehrere Wochen bis Monate ab, ehe ein endgültiges Urteil gefällt wird.

Schaut hier den Trailer zu Netflix-Horrorserie Gänsehaut um Mitternacht:

Gänsehaut um Mitternacht - Trailer (Deutsch) HD

Selbst wenn Netflix Gänsehaut um Mitternacht innerhalb der kommenden Wochen verlängern sollte, wäre es für einen Start im kommenden Jahr bereits zu spät. Die 2. Staffel würde somit frühestens 2024 bei Netflix starten können.

Wird Gänsehaut um Mitternacht abgesetzt, gibt's einen Notfall-Plan

Leider schaffen es mittlerweile immer weniger Netflix-Serien über eine Staffel hinaus. Zu oft werden neue Shows nach üblen Cliffhanger-Enden abgesetzte, ohne dass die Fans Antworten auf all ihre Fragen erhalten. Aber Mike Flanagan hat einen Notfall-Plan, damit genau das im Falle einer Absetzung von Gänsehaut um Mitternacht nicht passiert, wie er TVLine erklärt:

Wir haben einige der wichtigsten Fragen der Staffel nicht beantwortet. Diese Antworten gibt es, aber sie sind für die nächste Staffel gedacht. Wenn es keine gibt, werde ich sie auf Twitter veröffentlichen, und dann können wir wenigstens alle darüber reden.

Fans brauchen sich also erstmal wenig Sorgen darum machen, dass wir niemals erfahren werden, wie es für Ilonka, Kevin, Spencer, Natsuki, Amesh und Cheri weiter geht. Ein Twitter-Thread wäre aber kein Ersatz für eine richtige 2. Staffel, die uns neue Gruselgeschichten, tragische Abschiede und überraschende Antworten auf die zahlreichen offenen Fragen bietet.

Gänsehaut um Mitternacht: offene Fragen und Pläne für Staffel 2

Gänsehaut um Mitternacht basiert zu großen Teilen auf Christopher Pikes Gruselroman The Midnight Club. Komplett wurde dieser in Staffel 1 noch nicht adaptiert. So steht das finale Schicksal einiger liebgewonnener Figuren noch aus. Aber die Serie ist viel mehr und erweitert das Grundkonzept der Vorlage um neue Charaktere und das Mysterium um die Sekte Paragon.

Für Staffel 2 wurden dabei einige Rätsel am Ende ungelöst gelassen:

© Netflix Was ist Georgina Stantons Geheimnis?

Hat das Grundstück von Brightcliff wirklich heilende Kräfte ?

? Warum hat Georgina Stanton (Heather Langenkamp) ein Paragon-Tattoo ?

? Ist sie womöglich Athena , die Tochter von Paragon-Gründerin Regina Ballard?

, die Tochter von Paragon-Gründerin Regina Ballard? Was wird Shasta bzw. Julia Jayne (Samantha Sloyan) als nächstes tun?

(Samantha Sloyan) als nächstes tun? Warum hatte Ilonka (Iman Benson) von Anfang an übernatürliche Visionen ?

? Wie wurden Brightcliff-Erbauer Stanley und seine Frau Vera zu Geistern ?

? Wird Amesh (Sauriyan Sapkota) als nächstes sterben ?

? Wie konnte Anyas Ballerina-Figur repariert werden? Ist dies ihr Zeichen aus dem Jenseits?

Ein weiterer großer Unterschied zum Buch: In der Netflix-Serie gibt es mehr Mitglieder des Midnight Clubs. Und auch wenn früher oder später einige von ihnen sterben werden, soll es laut Mike Flanagan in Zukunft auch neue Jugendliche geben, die sich der nächtlichen Gruselstunde im Hospiz anschließen:

Wenn wir unsere Charaktere verlieren, werden neue hinzu kommen, die Ilonka schließlich einweisen kann. Dieser Zyklus ist etwas, das im Buch nicht vorkommt, und wir können das tun.

Zudem spielen auch die von den Kids erzählten Horrorgeschichten in Gänsehaut um Mitternacht eine viel prominentere Rolle. Diese basieren zu großen Teilen auf anderen Büchern von Autor Christopher Pike. Bei ca. 80 von Pike geschriebenen Romanen hat die Netflix-Serie also noch genug Stoff für weitere Mitternachtsgeschichten.

Möchtet ihr eine 2. Staffel von Gänsehaut um Mitternacht?