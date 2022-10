Netflix ist stolz, der Schöpfer von Gänsehaut um Mitternacht nicht. Die neue Horror-Serie hat gestern einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. Was steckt dahinter?

Seit heute läuft die Horror-Serie Gänsehaut um Mitternacht bei Netflix. Das neueste Werk des Horror-Genies Mike Flanagan (Haunting of Hill House, Midnight Mass) feierte schon gestern Abend auf der New York Comic Con Premiere. Und dort ereignete sich Seriengeschichte für die Ewigkeit, wie Entertainment Weekly berichtet.

Anwesend bei dem Screening war Andrew Glass, ein Vertreter von Guinness, bekannt für die mehr oder weniger bizarre Sammlung von Weltrekorden. Glass sollte den Schock-Weltrekord von Gänsehaut um Mitternacht absegnen.

Jump-Scares ohne Ende: Das ist der Weltrekord der neuen Netflix-Serie

Die Horror-Fans mussten gestern Abend viel aushalten. Denn der aufgestellte Rekord lautet folgendermaßen:

Die meisten Jump-Scares in einer Serienepisode

in einer Serienepisode Die erste Folge Gänsehaut um Mitternacht kommt auf 21 Schockmomente

Wir aus der Moviepilot-Redaktion zählen sogar 17 Jump Scares in nur 2 Minuten

Was ist ein Jump-Scare? Wenn ihr beim neuen Scream oder während des letzten Films aus dem Conjuring-Verse in einer Szene fast einen Herzinfarkt bekommen habt, dann war höchstwahrscheinlich ein Jump-Scare schuld. Die Bezeichnung (Jump = Springen) ist von der körperlichen Reaktion abgeleitet, die diese Szenen in Zuschauenden auslösen: Wir springen vor Schreck auf, wenn in Halloween zum Beispiel Michael Myers aus dem Nichts auftaucht.

Meist wird das Auftauen begleitet von überlauten Sound-Effekten, sodass man sich gar nicht mehr sicher ist, ob man sich über das Monster oder den lauten Ton erschrocken hat.

Wie es zu dem Rekord kam: Mike Flanagan hasst Jump-Scares

Wie Entertainment Weekly berichtet, ist der Rekord bereits per Zertifikat offiziell beglaubigt. Aber ob sich Mike Flanagan das Papierstück einrahmen und ins Büro hängen wird, ist fraglich. Denn obwohl sie zweifellos Spaß machen, zumindest in Maßen, sind Jump-Scares in der Horror-Welt umstritten. Unter einigen Genre-Fans und Filmschaffenden gelten sie als billige Effekte und als sinnbildlich für Fast-Food-Grusel ohne Substanz. Der Schöpfer von Gänsehaut um Mitternacht gehört zu dieser Gruppe.



"Ich denke, sie sind sind das Schlimmste", sagte er bei der Premiere. Allerdings hätten Produzent:innen ihn immer wieder dazu gedrängt, mehr Schocks in seine Filme und Serien einzubauen. Von diesem Druck wollte Flanagan sich ein für alle Mal befreien – mit dem Jump-Scare-Rekord:



Ich dachte, "Wir machen sie alle auf einmal und wenn wir es richtig machen, wird der Jump-Scare bedeutungslos für den Rest der Serie". Das wird es zerstören. Es töten, bis es endlich tot ist. Aber das ist nicht passiert. Sie haben gesagt, "Großartig, mehr!"

Wie sich 21 Jump-Scares in knapp 50 Minuten anfühlen, das könnt ihr heute herausfinden: Je schlechter, desto besser. Zumindest für Mike Flanagans Laune.

