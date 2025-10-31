Horror-Hit Welcome to Derry hat geschafft, was nur wenigen Serien gelungen ist

Am Montag erschien hierzulande die erste Folge der neuen Stephen King-Serie ES: Welcome to Derry auf WOW. In den USA hat der Auftakt einen rekordverdächtigen Start hingelegt.

Pünktlich zu Halloween hat HBO Max die neue Serie ES: Welcome to Derry an den Start gebracht. Die Serie ist ein Spin-Off der beiden Es-Remakes aus den Jahren 2017 und 2019, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Hierzulande erscheinen nun jeden Montag die neuen Folgen der Serie auf WOW. Einzige Ausnahme ist Folge 2, die heute pünktlich zu Halloween auf dem Streaming-Dienst online ging. In den USA hat die Serie auf dem dortigen Streaming-Anbieter HBO Max bereits jetzt einen rekordverdächtigen Start hingelegt.

Es: Welcome to Derry bereits jetzt der dritterfolgreichste HBO Max-Serienstart

Die neue Es-Serie, welche vor den beiden Filmen von Andy Muschietti in den 1960er Jahren angesiedelt ist, bringt nicht nur den Regisseur der Filme, sondern auch den Hauptdarsteller Bill Skarsgård zurück. Somit sehen wir ihn erneut in seiner jetzt schon ikonischen Verkörperung von Pennywise dem Clown. Das Es-Remake von 2017 ist nach wie vor der an den Kinokassen erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten und die Serie kann jetzt an diesen Erfolg ein wenig anknüpfen.

Wie Variety berichtet, wurde auf dem Streaming-Dienst HBO Max die erste Episode von ES: Welcome to Derry gleich 5,7 Millionen mal gestreamt. Dies wäre nach House of the Dragon und der The Last of Us-Serie somit der dritterfolgreichste Start auf der Plattform.

Wie viele Folgen hat ES: Welcome to Derry?

Die ersten zwei Folgen der ersten Staffel von ES: Welcome to Derry sind bereits zum Streamen verfügbar und vier weitere Episoden werden noch folgen. Die sechste und letzte Episode wird ab dem 1. Dezember 2025 auf WOW verfügbar sein.

