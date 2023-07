Horror im Tarantino-Stil bei Amazon Prime: Eine der besten Anime-Serien der 2000er nimmt euch in nur 13 Folgen komplett gefangen

Auf Amazon Prime ist eine der besten Anime-Serien der 2000er verfügbar. Das Horror-Highlight begeistert mit 13 Folgen voller Figuren im Tarantino-Stil und blutigen Kämpfen.

Die 2000er waren eine goldene Zeit für Anime-Fans. Viele Zuschauer:innen lernten im TV zum ersten Mal Serien wie One Piece oder Yu-Gi-Oh! kennen. Die Horror-Community begeisterte das Vampir-Highlight Hellsing mit blutiger Action und Helden, die direkt aus einem Film von Quentin Tarantino stammen könnten. Alle 13 Folgen sind bei Netflix verfügbar.

Horror-Anime auf Amazon Prime: Tarantino-Vampire kämpfen um die Weltherrschaft

Vampire, Ghule und andere Horror-Kreaturen weilen in der Welt von Hellsing unter uns. Zwischen ihnen und dem Weltuntergang steht der sagenumwobene Hellsing-Ritterorden, der im Auftrag der britischen Krone auf Monsterjagd geht und einst von Vampirjäger Abraham van Helsing gegründet wurde. Das düsterste Geheimnis des Ordens ist der mächtige Vampir Alucard (dt. Sprecher: Torsten Lennie Münchow), der sich gegen seinesgleichen gewandt hat.

Im Verlauf der 13 Hellsing-Folgen müssen der Orden und Alucard gleich an mehreren Fronten kämpfen. Neben blutrünstigen Vampiren gehören auch Werwölfe und eine Geheimorganisation des Vatikans zu ihren Gegnern.

Hellsing lebt dabei von seinen einzigartigen Charakteren. Ähnlich wie in Tarantinos From Dusk Till Dawn begeistern bis zum Anschlag überzeichnete Horror-Figuren, die ihren Feinden mit Silberkugeln und Schwertern zu Leibe rücken. Ein grandios komponierter Soundtrack aus klassischer Musik und Alternative Rock verleiht der Anime-Serie eine extrem lässige Stimmung.

Hellsing basiert auf dem gleichnamigen Manga-Hit von Kouta Hirano. Nach der ersten Anime-Adaption wurde die Vorlage mit der Serie Hellsing Ultimate OVA neu aufgelegt, die sich enger an die Original-Story hält.

