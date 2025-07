Horror-Klassiker bei Amazon Prime: Dieser Albtraum verstört auch 50 Jahre später noch zutiefst

Es gibt Filme, die altern wie Milch. Sie können nicht mit der Modernisierung mithalten, geraten in Vergessenheit. Andere altern wie guter Wein – so wie dieser Horror-Meilenstein bei Amazon Prime.

Wenn eine Regie-Legende und ein legendärer Horror-Autor wie Stephen King zusammenkommen, muss das Ergebnis fantastisch sein. Doch hält das auch 50 Jahren Veränderungen in der Filmwelt stand? Wie sieht das Ganze im Licht von 2025 aus, nachdem Regisseure wie Ari Aster und Jordan Peele das Horror-Genre in eine ganz neue Richtung geführt haben?

Im Fall von Brian De Palmas Carrie – Des Satans jüngste Tochter lautet die Antwort: Manche Klassiker tragen ihren Namen auch Jahrzehnte später noch zu Recht. Das gelingt vor allem, weil hier die Realität von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit so fein beobachtet wird. Das ist im Horror-Kino zwar immer wünschenswert, aber selten so perfekt umgesetzt wie hier. Bei Amazon Prime könnt ihr euch aktuell selbst davon überzeugen.

Bei Amazon Prime: In Carrie wird ein übernatürlich begabtes Mädchen zur Zielscheibe purer Bösartigkeit

Carrie (Sissy Spacek) ist anders als die anderen. Sie hat wenig Ahnung von Mode oder angesagten Dingen in der Schule. Das liegt in erster Linie an der extrem religiösen, sie ständig isolierenden Erziehung durch ihre Mutter (Piper Laurie). Aufgrund derer kennt Carrie auch ihren eigenen Körper kaum und erschrickt zu Tode, als sie im Sportunterricht ihre erste Periode bekommt.

Der Zusammenbruch, den sie dabei erleidet, macht sie nur noch mehr zur Zielscheibe für ihre Mitschüler:innen. Ständig wird sie verspottet, jeder Schultag ist ein Spießrutenlauf. Einzig in Sue (Amy Irving) findet sie augenscheinlich eine Verbündete, auch eine Lehrerin stellt sich auf ihre Seite.

Besonders prekär wird die Lage, als Carrie feststellt: In ihr schlummern übernatürliche Kräfte, die sie noch nicht zu kontrollieren weiß. Sie muss fürchten, wie ihre Mutter auf diese Enthüllung reagieren würde. Während sich die Spannung zwischen den beiden immer mehr zuspitzt, planen einige Mitschüler:innen einen neuen, diesmal ganz besonders schrecklichen Streich.

Carrie gehört auch heute noch aus gutem Grund zur Horror-Film-Elite

Carrie ist in jeder Hinsicht ein schlicht zeitloses Meisterwerk. Das ist einerseits seinen unvergesslichen Bildern und der Leistung Spaceks und Lauries geschuldet. Die praktischen Effekte, die hier ihre volle, schockierende Wirkung durch geschickte Planung entfalten können, verlieren auch heute keineswegs an Wirkung.

Dasselbe gilt für Carrie und ihre Mutter, deren Konflikt auf grausame Weise alle bösen Vorahnungen des Publikums befeuern, bis alles eskaliert. Während Laurie völlig ohne übernatürliche Elemente pure Grausamkeit verkörpert, suchen uns die verlorenen Blicke und verstörten Schreie Spaceks noch in unseren Albträumen heim. Beide berühren, stoßen vor den Kopf, lassen uns die Fingernägel in die Couch schlagen.

Am Ende bleibt aber vor allem eins: die unfassbare Tragik der Geschichte. Der realistischste Horror Carries wurzelt in menschlicher Bösartigkeit, die heute noch genau so funktioniert wie vor 50 Jahren. Mode und Popkultur mögen sich verändert haben, doch Mobbing, toxische Beziehungen und der Ausschluss aller, die nicht der Norm entsprechen, sind noch immer gleich. Vielleicht ist es diese Tatsache, die uns – zu Recht – nie loslässt.

Wer sich von Carrie in einen ganz besonderen Albtraum hineinziehen lassen will, kann das derzeit bei Amazon Prime.

