Horror-Legende bringt Monster zurück, das seit 83 Jahren Menschen verstört: Alles über Wolf Man von Saw-Macher Leigh Whannell [Anzeige]

Für Horror-Fans beginnt 2025 mit einem echten Kracher: Wolf Man lässt eine Kreatur wieder auferstehen, die seit 83 Jahren für Schrecken im Kino sorgt. Und verantwortlich ist Saw-Macher Leigh Whannell.

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Milliarden von Menschen, das ist die Antwort. Seit Jahrhunderten flößt der Werwolf-Mythos Jung und Alt Schrecken ein. 1941 hat ihn der Klassiker Der Wolfsmensch auf die Leinwand gebracht. Und mehr als 80 Jahre später schlägt ein Star jetzt ein neues Kapitel der Horror-Legende auf: Wolf Man geht jetzt schon durch Mark und Bein. Schaut euch einfach den Trailer an.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Wolf Man an:

Wolf Man - Trailer (Deutsch) HD

83 Jahre alter Horror: Wolf Man erfindet Horror-Mythos neu

Wolf Man dreht sich um Blake (Christopher Abbott), der mit seiner Frau Charlotte (Julia Garner) und Tochter Ginger (Matilda Firth) von San Francisco nach Oregon unterwegs ist. Dort hat er das Haus seiner Eltern inmitten der uralten, geheimnisvollen Wälder des Nordwestens geerbt.

Als Blake nach einem Autounfall verletzt und verzweifelt in seinem zerbeulten Wagen erwacht, verwandelt sich die Idylle in das Jagdgebiet eines Monsters: Eine mysteriöse Kreatur fällt über ihn her. Er überlebt die Begegnung, aber das wahre Grauen beginnt erst danach: Vor den Augen seiner verängstigten Frau und Tochter verwandelt der Mann sich in ein Tier.

Wie der Trailer bereits verspricht, sollen in Wolf Man schaurige Bilder für einen Horror sorgen, wie ein Werwolf ihn lange nicht mehr ausgelöst hat. Dank Abbott (Possessor), Garner (The Royal Hotel) und Firth (Vampire Academy, Coma) stehen dafür drei Schocker-Spezialist:innen vor der Kamera. Aber der eigentliche Erfolgsgarant verbirgt sich dahinter.

Für The Wolf Man zeichnet nämlich Leigh Whannell verantwortlich, der bei unzähligen Horror-Fans – insbesondere mit seinen Drehbüchern – einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. So schrieb er das Skript für den Kult-Kracher Saw und dessen ersten zwei Sequels, alle fünf bisherigen Insidious-Filme und den knochenharten Geheimtipp Upgrade. Im Gedächtnis geblieben ist er vielen aber vor allem dank seiner überragenden Regiearbeit an Der Unsichtbare, dessen Antagonist wie Wolf Man zum Monster-Fundus der Universal Studios gehört.

Ursprünglich 2014 als Teil des sogenannten Dark Universe angekündigt, kommt Wolf Man jetzt als eigenständiger Film ins Kino. Produziert wurde der Film von Horror-Experte Jason Blum und Ryan Gosling, der zwischenzeitlich als Hauptdarsteller im Gespräch war.

Wann kommt Wolf Man ins Kino?

Bis Wolf Man das Horror-Jahr 2025 einläutet, wird es noch ein paar Tage dauern: Der Film wird am 23. Januar 2025 ins Kino kommen. Neben den oben genannten Stars steht unter anderem auch Sam Jaeger (The Handmaid's Tale) vor der Kamera.