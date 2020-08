Horror-Spaß bei Netflix: The Babysitter 2 protzt im Trailer mit reichlich Gemetzel

Die blutige Horror-Comedy The Babysitter melden sich mit Teil 2 auf Netflix zurück. Der erste Trailer verspricht dämonischen Splatter-Spaß und mehr von Robbie Amells Bauchmuskeln.

"Er hat mir in die Möpse geschossen!" - Vor 3 Jahren brachte uns Netflix mit The Babysitter einen herrlich bescheuerten Horror-Spaß, der mit seinen schrulligen Figuren und übertriebener Gewalt zum Geheimtipp für Horrorfans avancierte - zumindest der Autor dieser Zeilen erfreut sich jedes Halloween erneut am Babysitter-Gemetzel.

Am 10. September 2020 startet endlich die Fortsetzung The Babysitter: Killer Queen bei Netflix. Der Streaminganbieter veröffentlichte nun den ersten Trailer zu Killer Queen, der die herrliche schrägen Peiniger aus der Hölle zurückbringt.

Horror-Sequel bei Netflix: So geht es in The Babysitter 2 weiter

Die Handlung von Teil 2 setzt 2 Jahre nach Coles Schreckensnacht ein, in der er seine Babysitterin Bee und ihre verrückten Freunde besiegte. Das Trauma und seine Gefühle für die psychopathische Bee verfolgen ihn noch immer. An einem See will er mit seinen Freunden Ablenkung finden. Doch dann stehen plötzlich seine toten Peiniger vor ihm, die aus der Hölle zurückgekehrt sind, um ein Blut-Ritual für ihre Wiederbelebung durchzuführen.

Hier gibt's den Trailer zum Netflix-Horror-Spaß The Babysitter: Killer Queen

Im Trailer lässt sich bereits erkennen, dass Babysitter: Killer Queen alles zurückbringt, was wir am ersten Teil lieben. Überdreht blutige Gewalt, Robbie Amells oberkörperfrei und natürlich Bella Thornes Psycho-Cheerleader Allison, die einfach nicht totzukriegen ist - und diesmal wieder in die Brust geschossen wird!

Wie in einer Horrorversion von Kevin - Allein zu Haus metzelte Cole (Judah Lewis) in Teil 1 seine Peiniger mit cleveren Fallen ab. In der Fortsetzung kann dies nun auf die Spitze getrieben werden, denn als Untote können Allison, Max, Sonya und John immer wieder und auf alle erdenkliche Arten ermordet werden. Für Cole heißt es hingegen: Überleben bis zum Sonnenaufgang.



The Babysitter Killer Queen: Kehrt Samara Weaving im Netflix-Sequel zurück?

The Babysitter: Killer Queen wurde erneut von Regisseur McG inszeniert. Das Drehbuch wurde diesmal nicht von Brian Duffield, sondern von Dan Lagana geschrieben, der sich demnächst um die Tiger King-Serie mit Nicholas Cagge kümmert. Nahezu alle Darsteller aus dem ersten Teil kehren für die Fortsetzung zurück.

© Netflix The Babysitter: Killer Queen

Das Wichtigste aus dem Vorgänger scheint aber zu fehlen. Die Rückkehr der titelgebenden Babysitterin Bee wurde offiziell noch nicht bestätigt. Der Trailer deutet zumindest eine überraschende Rückkehr an. So entsteigt eine Frau am Ende des Trailer während eines Rituals aus einem See, während wir auf der Tonspur Samara Weavings markante Stimme zu hören bekommen: "Hey, Cole!".

Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in dieser Streamgestöber-Folge die Horrorware von Netflix vor.

Wir prüfen unter anderem die Horrorfilme Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli bei Netflix und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



