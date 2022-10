Das Ende von Halloween Ends erklärt: Wer stirbt und wer überlebt das blutige Horror-Finale?

In Halloween Ends treffen Laurie Strode und Michael Myers ein letztes Mal aufeinander. Wir erklären euch wer das blutige Finale überlebt und ob Halloween wirklich endet.

Halloween Ends hat sich großes vorgenommen. Wie der Titel bereits verspricht soll hier die Geschichte von Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) und Michael Myers, die vor 44 Jahren mit der Nacht des Grauens ihren Anfang nahm, zu einem Abschluss gebracht werden. Es ist schon das 4. Ende dieses Horror-Franchises. Aber dieses hat es in sich.

Als Finale der von David Gordon Green inszenierten Trilogie kommt es nach Halloween und Halloween Kills nun zum großen Showdown zwischen dem legendären Final Girl und der großen Horror-Ikone. Wer überlebt? Wer stirbt? Und endet Halloween wirklich? Wir schauen noch einmal im Detail auf das blutig-brutale Ende der Saga.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende und den größten Überraschungen von Halloween Ends.



Das Ende von Halloween Ends: Laurie Strode stellt sich dem falschen Michael Myers

Bevor es zum finalen und heiß erwarteten Endkampf zwischen Laurie Strode und dem Wesen, das sie seit 1978 terrorisiert, kommt, stellt sich ihr ein ganz anderer Bösewicht in den Weg. Denn Halloween Ends hat von Beginn an einige Überraschungen auf Lager, die sicher nicht allen Fans der Reihe zusagen. Anstatt eines gnadenlosen Slashers mit Michael Myers erwartet uns ein ruhiges wie zermürbendes Psychodrama.

© Universal Michael Myers hat einen Nachfolger

In dessen Zentrum steht Corey Cunningham (Rohan Campbell) als neue Hauptfigur, welcher sich 4 Jahre nach dem Ende von Halloween Kills aufgrund tragischer Umstände in einen Serienkiller verwandelt. Infiziert von der Bösartigkeit, die das jahrelange Gemetzel in Haddonfield hinterlassen hat, beginnt sich Corey als Scarecrow-Killer an allen Personen zu rächen, die ihm Leid zugefügt haben.

Er entwickelt eine ungesunde Faszination mit Myers, welcher seit Jahren in der Kanalisation haust und ihn quasi zu seinem Nachfolger auserwählt. Am Ende vollzieht Corey die ultimative Wandlung zum neuen Michael Myers, indem er selbst dessen Maske aufsetzt.

Sein letztes auserkorenes Opfer ist Laurie Strode. Denn sie steht seiner Beziehung zu ihrer Enkelin Allyson (Andi Matichak) im Wege. Es folgt ein absolut perfider Twist. Mit den Worten "Wenn ICH sie nicht haben kann..." rammt sich Corey ein Messer in den Hals. Sein Tod soll Laurie und Allyson endgültig auseinander treiben. Doch dann taucht der originale Michael Myers auf.



Laurie Strode vs Michael Myers: Wer überlebt das Ende?

Kann Laurie nach 44 Jahren Michael Myers endlich zur Strecke bringen? Wird sie selbst zu dessen finalen Opfer? Oder lassen sogar beide ihr Leben? Diese Fragen schießen den Halloween-Fans während des intensiven Endkampfes in der Küche des Hauses Strode durch den Kopf.

© Universal Lauries letzter Kampf gegen Michael Myers

Tatsächlich schafft es Laurie, ihren Widersacher auf dem Küchentresen mit Messern und einem umgestürzten Kühlschrank zu fixieren. Das scheinbar ultimative und unbesiegbare Böse ist letzten Endes doch nur ein Mensch mit einer Maske, dem Laurie genüsslich mit ihrem größten Küchenmesser die Kehle aufschlitzt.

Michael aber kann sich befreien und beginnt Laurie mit seiner gespaltenen Hand zu erwürgen. Im letzten Moment eilt Allyson ihrer Großmutter zur Hilfe, die schließlich Michael Myers' Pulsadern aufschneidet und den Killer ausbluten lässt.

Horrorfans wissen, dass ein Michael Myers immer wieder auferstehen kann. Selbst exzessiver Blutverlust ist kein Argument, dass er nicht doch irgendwie wieder zum Leben erwacht. Halloween Ends aber schließt auch das letzte Hintertürchen mit einem poetischen Finale.

Ist Halloween nun wirklich vorbei?

Michael ist "noch nicht tot genug". Damit auch wirklich jedes Mitglied der Haddonfield-Gemeinschaft (und das Horror-Publikum) sicher sein kann, dass der bestialische Killer nie zurückkehren wird, wird sein Leichnam mit einem Autokonvoi durch die gesamte Stadt gefahren.

Die Halloween-Prozession endet auf einem Schrottplatz. Hier wird der tote Michael Myers von einer Menschenmasse zu einem riesigen Metallschredder getragen. Laurie Strode selbst hat die Ehre ihren Peiniger hineinzustoßen. Sein Körper wird zu einem blutigen Brei zermahlen und jede Möglichkeit einer Rückkehr damit ausgeschlossen.



Schaut hier nochmal den Trailer zu Halloween Ends:

Halloween Ends - Trailer (Deutsch) HD

Laurie hat gesiegt. Michael Myers ist tot. Und Halloween hat tatsächlich geendet. Aber ist auch das Horror-Franchise damit für immer zu Grabe getragen? Laurie spricht am Ende klare Worte: "Das Böse stirbt nicht, es ändert nur die Form."



Dieses Kapitel der Reihe wurde geschlossen und Jamie Lee Curtis hat sich als Heldin endgültig von ihrer ikonischen Rolle verabschiedet. Ein weiteres Reboot oder Remake ist aber nicht auszuschließen. Und wenn Halloween Ends eines gezeigt hat, dann dass jede Person eine Maske aufsetzen und zum Killer werden kann. Vielleicht ist dies ja der ideale Weg, das Franchise in neue frische Richtungen lenken und das Erbe von Michael Myers fortführen zu können.

