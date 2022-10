House of the Dragon: Abgedrehte Buchtheorie verändert den größten Schock des Staffelfinales komplett

House of the Dragon erschüttert mit einem tödlichen Staffelfinale. Die Buchvorlage aber macht Hoffnung, dass eine Hauptfigur doch überlebt haben könnte.

Achtung, Spoiler zu House of the Dragon: Das Finale der ersten Staffel von House of the Dragon gipfelt in einem tragischen Wendepunkt, der den Drachentanz, also den Erbfolgekrieg der Targaryen-Dynastie, endgültig eskalieren lässt und bei Fans heftige wie emotionale Reaktionen hervorrief.

In der 10. Folge mit dem Titel Die Schwarze Königin wird der kleine Lucerys (Elliot Grihault) samt seinem Drachen Arrax von Aemonds geflügelten Ungetüm Vhagar in der Luft zerfetzt. Aber besteht Hoffnung, dass der Targaryen-Spross vielleicht doch überlebt haben könnte? Die Buchvorlage von George R.R. Martin liefert die überraschende Antwort.

House of the Dragon: Ist Lucerys wirklich tot?

Um genug Unterstützung für den Feldzug gegen die Grünen zu erhalten, entsendet Rhaenyra (Emma D'Arcy) ihre Söhne Jacaerys und Lucerys als Boten an potenzielle Verbündete. Während Jace in den Norden fliegt, begibt sich Luke nach Sturmkap, wo er leider von Aemond (Ewan Mitchell) überrascht wird. Das Treffen eskaliert in einer Himmels-Verfolgungsjagd, bei der die jungen Prinzen die Kontrolle über ihre Drachen verlieren.

© HBO/Warner Lucerys Velaryon

Das Resultat: Aemond wird aus Versehen (aber nicht unverschuldet) zum Sippenmörder. Arrax wird von Vhagar in Stücke gerissen. Wie sehen jedoch nicht, ob auch der junge Lucerys zerfetzt wurde. Verschluckte ihn die riesige wütende Drachendame oder konnte er sich in letzter Sekunde von seinem Drachen stürzen? In der Buchvorlage zu House of the Dragon finden sich mehrere Optionen.



George R.R. Martins Buch Feuer und Blut * ist kein klassischer Roman, sondern eine Art fiktives Geschichtsbuch über die Targaryen-Dynastie. Dieses wurde von Archmaester Gyldayn, der natürlich nicht alles selbst miterlebt hat, verfasst. Für zahlreiche Ereignisse gibt es daher unterschiedliche Quellen. Zeugenberichte und Gerüchte liefern dabei oft widersprüchliche Aussagen, was sich tatsächlich zugetragen hat. So auch im Fall von Lucerys' Tod.

Die Vorlage liefert ein mögliches Happy End für Lucerys

Die offizielle Version der Geschichte bestätigt das Ableben von Rhaenyras Sohn, dessen Leichnam nie gefunden wurde. Es soll aber Behauptungen gegeben haben, dass Lucerys dem gefräßigen Schlund Vhagars entkommen konnte. Den Gerüchten zufolge, stürzte er ins Meer und rettete sich an Land. Jedoch verlor er bei seinem Sturz vom Himmel sämtliche Erinnerungen und lebte fortan als einfacher Fischer.

Auch wenn dies von Westeros-Historikern nicht verifiziert wurde, bleibt zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle Fans, die Lucerys Tod nicht akzeptieren wollen. Ob Lucerys einen Sturz aus dieser Höhe überhaupt überleben könnte, ist eine andere Sache. Fest steht aber: Rhaenyra wird ihren Sohn nie wieder sehen.

Nach dem schrecklichen Verlust ist sie endgültig bereit, in Staffel 2 gegen ihren Halbbruder, König Aegon II, in den Krieg zu ziehen. Und Aemond Targaryen sollte sich möglichst fern von ihr und Daemon halten.



Wann startet die 2. Staffel House of the Dragon?

Die 2. Staffel der Game of Thrones-Serie ist längst beschlossene Sache. Die Dreharbeiten sollen aber erst im Frühjahr 2023 beginnen. Damit wird die 2. Staffel House of the Dragon wohl erst 2024 starten.

