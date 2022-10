House of the Dragon enthüllt den größten WTF-Moment der Game of Thrones-Geschichte – und das große Problem der Serie

Nach Folge 9 von House of the Dragon gab es für viele nur ein Thema: Die Fuß-Szene zwischen Alicent und Larys. Das wirklich Schlimme ist allerdings ein Kinder-Fight-Club.

Das Internet ist ein Schlachtfeld voller Spoiler-Tretmienen. Vor allem Montagmorgens, wenn Social-Media-Feeds von den englischsprachigen Reaktionen auf die neueste House of the Dragon-Folge geflutet werden. Am Morgen nach Episode 9 war das nicht anders und das Internet schien vor allem ein Thema zu haben: die Füße von Alicent Hightower (Olivia Cooke).

Ich hatte keine andere Möglichkeit, als meine WOW-App zu öffnen und "Der Grüne Rat" noch vor Beginn meines Arbeitstages zu gucken. Der einzige Weg, die Spoiler-Tretmienen zu deaktivieren. Nach Ende der Folge musste ich allerdings feststellen: House of the Dragon etabliert vielleicht den ersten Fußfetischisten in Westeros. Die abgefuckteste Situation der gesamten Game of Thrones-Geschichte ist aber eine andere und die wird komplett unter den Teppich gekehrt. Was zur Hölle?

Es folgen Spoiler für alle bisherigen Folgen von House of the Dragon und einzelne Storylines aus Game of Thrones.

In House of the Dragon kämpfen Kinder bis auf den Tod gegeneinander – schon wieder

Schon in einer früheren Folge zeigte House of the Dragon, dass die Serie nicht davor zurückschreckt, Kinder zu zeigen, die bis aufs Blut gegeneinander kämpfen. Gegen Folge 9 ist der Verlust von Aemonds Auge allerdings gar nichts, denn: In "Der Grüne Rat" finden wir heraus: Es gibt im Armenviertel von King's Landing organisierte Kämpfe, bei denen Waisenkinder mit scharfgefeilten Zähnen und Fingernägeln bis zum Tod gegeneinander kämpfen. Angestachelt von johlenden Erwachsenen, darunter wohl immer wieder auch Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney).

Alicents ältester Sohn, bisher vor allem durch halböffentliche Masturbation, Alkoholismus und Vergewaltigung aufgefallen, wird in Episode 9 zum König gekrönt. Doch dafür muss er erstmal gefunden werden. Otto Hightower (Rhys Ifans) schickt zwei Vertreter der Kingswatch los, Arryk und Erryk Cargyll. Und die landen auf der Suche nach dem Thronfolger schließlich inmitten des Kinderkampfrings – wo sich auch ein unehelicher Sohn Aegons zu befinden scheint.

Vielleicht bin ich beim Thema Todeskämpfe zwischen Kindern ein bisschen empfindlich, aber: Wie kann es sein, dass nicht jede einzelne Person nach der Folge erst einmal über die unfassbare Grausamkeit dieser Veranstaltungen reden möchte? Wie kann Larys Strong (Matthew Needham), der allem Anschein nach einen Fußfetisch hat, das skandalösere Thema sein? Und warum scheint sogar die Show selbst so zu tun, als würde es sich dabei nur um ein weiteres abgefucktes Interessensfeld von Aegon Targaryen handeln und nicht um den verstörendsten Aspekt des gesamten Game of Thrones-Universums?

Der Kinder-Fight-Club in King's Landing ist nicht die Westeros-Entsprechung zum Darknet

House of the Dragon - S01E09 Trailer (English) HD

Klar, einer der AErryk-Brüder, die nicht nur fast gleich heißen, sondern auch noch exakt gleich aussehen, wirkt ein bisschen schockiert. Als sich Otto schließlich mit Mysaria (Sonoya Mizuno) aka dem Weißen Wurm trifft, um den Aufenthaltsort von Aegon zu erfahren, stellt sich dann aber heraus: Bei dem Kinder-Fight-Club handelt es sich keineswegs um eine versteckte Untergrundsache, der King's Landing-Variante des Darknets. Laut Mysaria scheint die Krone, oder zumindest das Umfeld des Königs, nämlich ganz genau gewusst zu haben, was da in Fleabottom passiert. Es interessiert sie nur einfach nicht.

Auf der einen Seite zeigt die Szene und Ottos desinteressierte Reaktion klar, was für ein Monster die Hand des Königs (geworden) ist. Das hat erzählerische Relevanz. Auf der anderen verlangt House of the Dragon etwas beinahe Unmögliches von uns als Zuschauer:innen: Uns anschließend wieder auf den Kampf um den Eisernen Thron und das Hin und Her zwischen Alicent und Otto zu konzentrieren, obwohl sich Kinder parallel mit – ich wiederhole das gerne noch mal – scharf und spitz gefeilten Zähnen und Fingernägeln gegenseitig umbringen. Zur Belustigung der Bevölkerung.

Warum sich das Game of Thrones-Spin-off mit diesen Szenen selbst schadet

Abgefucktes war schon immer Bestandteil der Welt von George R.R. Martin. Tote Soldaten, die als Zombie-Krieger wiederbelebt werden, das Häuten von Feinden, Ramsay Bolton, der hilflose Frauen mit abgerichteten Bluthunden durch den Wald jagt – alles verstörend. Doch in Game of Thrones hatten diese Sachen erzählerisches Gewicht. Episode 9 hingegen zeigt den absoluten moralischen Abgrund, murmelt gedankenverloren "OK, das war furchtbar. Egal, zurück ins Schloss!" und erwartet, dass das Publikum einfach so mitzieht. Die Serie hat keine Zeit für echte Charakterarbeit oder nachhaltige Aufarbeitung des Gezeigten.

Doch wo ich die riesigen Zeitsprünge noch irgendwie verarbeiten konnte, kann ich das hier nicht. Während im Internet ein Fuß-Meme nach dem nächsten zur aktuellen Folge auftaucht, ist mein Kopf noch in Fleabottom. Bei den verzweifelten Kindern mit den toten Augen. Ich brauche eine Auseinandersetzung mit dem Thema, eine weitere Dialog-Szene dazu, irgendwas, das die Schwere dieser Situation verdeutlicht. So gut mir die Serie bisher gefällt: Nach Folge 9 interessiere ich mich nicht mehr primär für innerfamiliäre Probleme. Wie könnte ich auch, während wenige Meter Luftlinie entfernt Dinge passieren, die in True Detective ganze Staffeln füllen würden.

Vergesst Team Grün oder Team Schwarz. Wer auch immer auf seinen Drachen steigt und die Verantwortlichen für den Kinder-Fight-Club in Brand setzt, ist mein König oder meine Königin. Dracarys!

Mehr Infos zur aktuellen House of the Dragon-Folge im Podcast

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In unserem Spoiler-Talk zu House of the Dragon diskutieren Lisa Ludwig und Matthias Hopf über Episode 9: Der grüne Rat. Wie geht es in King's Landing nach dem Tod von Viserys weiter, wird Aegon wirklich zum neuen König gekrönt, hat Rhaenys einen der epischsten Auftritte der bisherigen Serie und wie viele verstörende Szenen passen in eine Stunde Fernsehen? Erfahrt all das und noch viel mehr in der neuen Streamgestöber-Folge.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie hat euch Folge 9 von House of the Dragon gefallen?