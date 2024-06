House of the Dragon-Figuren erklärt: Das ist der Jon Schnee-Doppelgänger im Auftakt von Staffel 2 (und das ist die Verbindung zu Game of Thrones)

Die 2. Season von House of the Dragon beginnt mit einem Besuch der berüchtigten Eismauer aus Game of Thrones. Doch wer ist der Besucher, der verdächtig nach Kit Haringtons Jon Schnee aussieht?

Letzte Nacht ging mit der Episode A Son for a Son die 2. Staffel von House of the Dragon beim hiesigen Sky und WOW los. Falls ihr euch zu Beginn der Folge fragt, wer zum Teufel der nach Jon Schnee aussehende Charakter war, der mit einer Ned Stark nicht unähnlichen Figur spricht, haben wir hier die Antwort für euch.

Nein, das war nicht Jon Schnee: Die House of the Dragon-Serienfigur aus Staffel 2 Folge 1 ultimativ erklärt

House of the Dragon spielt etwa 200 Jahre vor Game of Thrones und hat sich in diesem Fall keinen Flash-Forward geleistet, in dem Jon Schnee in neuer Besetzung zu sehen ist. Stattdessen handelt es sich bei der rabenschwarz gekleideten Serienfigur mit ebenso dunklen Haaren um einen bereits aus Staffel 1 bekannten Charakter: Jacaerys Velaryon, gespielt von Harry Collett.

Kein Wunder allerdings, falls ihr ihn nicht gleich wiedererkannt habt. Wie sehr der Drachenreiter-Prinz sich zwischen den Staffeln 1 und 2 von House of the Dragon verändert hat (obwohl eigentlich kaum Zeit vergangen sein soll), seht ihr hier:

HBO Jace Targaryen (Harry Collett)

Der auch Jace genannte Sohn von Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wurde im 1. Staffelfinale mit seinem Drachen in den Norden entsandt, um weitere Häuser für den Krieg gegen Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) und ihren Sohn König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) zu mobilisieren. Unter anderem Cregan Stark (Tom Taylor), der für die Mauer zum noch gefährlicheren Norden verantwortlich ist und den gleichen Style wie sein zukünftiger Nachfahre Ned Stark (Sean Bean) rockt:



HBO Cregan Stark (Tom Taylor)

Die Saat ist stark: Darum sehen Jon Schnee und Jace Velaryon sich so ähnlich

Die Ähnlichkeit der beiden Charaktere geht darauf zurück, dass Neds "Bastard" aus Game of Thrones in Wahrheit ein heimlicher Targaryen-Nachkomme mit validem Thronanspruch ist. Verwandt ist er auch mit den Starks, denn Neds Schwester Lyanna war seine Mutter. Daraus ergab sich die Fantheorie-Formel R + L = J (Rhaegar Targaryen + Lyanna Stark = Jon Snow), die sich in der 8. GoT-Staffel bewahrheitete, in der Buchvorlage von George R.R. Martin aber noch bestätigt werden muss.

Spoiler zum 1. Staffelfinale von House of the Dragon: Jace ahnt während seiner Anreise im Norden noch nicht, wie viel schlechter es seinem jüngeren Bruder Lucerys (Elliot Grihault) erging, der die Unterstützung des Hauses Baratheon einholen sollte. Dabei kam ihm Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) in die Quere, dessen Drache ihn in der Luft zerfleischte. Eine Eskalation des Thronfolge-Konflikts scheint nun unausweichlich.



Rhaenyras dritter Sohn aus ihrer ersten Ehe mit Laenor Velaryon (John MacMillan) ist Joffrey, der in Staffel 2 von Jungschauspieler Oscar Eskinazi dargestellt wird. Darüber hinaus hat(te) sie drei Kinder mit ihrem aktuellen Ehemann (und Onkel) Daemon Targaryen (Matt Smith).

Wann und wo gibt es neue Folgen der 2. Staffel House of the Dragon zu sehen?

Weltpremiere feiern die acht neuen Folgen von House of the Dragon Staffel 2 jeden Sonntag beim US-Sender HBO. Parallel gibt es die Episode in der Nacht zum jeweiligen Montag beim hiesigen Sky und WOW zu sehen. Weiter geht es also in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 2024 mit der Episode 2x02.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.