House of the Dragon Folge 3 und 4: Dann laufen die nächsten Episoden im TV und so kannst du sie jetzt streamen

Wann kommen Folge 3 und 4 von House of the Dragon bei ProSieben? Hier erfährst du, wo du die Fantasy-Serie jetzt schon streamen kannst – und das zum Teil kostenlos.

Heute zeigt ProSieben eine der großen Fantasy-Serien der letzten Jahre: In House of the Dragon wird die Vorgeschichte von Game of Thrones erzählt. Das heißt, dich erwarten wieder Ränkespiele, blutige Schwertkämpfe und feurige Drachen. Doch wann geht es nach Folge 1 und 2 bei ProSieben weiter?

Das erwartet dich in der Fantasy-Serie nach George R.R. Martin

House of the Dragon spielt rund 200 Jahre, bevor die Adelsfamilien Stark und Lannister in den Machtkampf verwickelt werden. In dieser Zeit herrscht die Familie der Targaryen über Westeros, die Vorfahren von Daenerys aus Game of Thrones. Noch gibt es mehrere majestätische Drachen in den Sieben Königreichen und Drachenreiter gehören zum gewohnten Bild der Hauptstadt Königsmund.

Wir folgen der Dynastie der Targaryens, die den Höhepunkt ihrer Macht erlangt haben. Mit der offenen Thronfolge von König Viserys (Paddy Considine) bahnt sich jedoch eine Krise an, die verheerende Auswirkungen haben wird. Zur weiteren Besetzung gehören Milly Alcock, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Matt Smith, Emily Carey und Olivia Cooke.

Wer spielt wen? Alles über die Figuren und die Besetzung von House of the Dragon

Dann kommen Folge 3 und 4 von House of the Dragon Staffel 1

ProSieben zeigt House of the Dragon in Doppelfolgen jeweils Montagabend. Das sind die bestätigten Sendetermine der 1. Staffel:

8. Januar 2024, 20:15 Uhr: Folge 1 "Die Erben des Drachen" und Folge 2 "Der Prinzrebell"



15. Januar 2024, 20:15 Uhr: Folge 3 "Der Zweite seines Namens" und Folge 4 "Der König der Meerenge"



22. Januar 2024, 20:15 Uhr: Folge 5 "Wir erleuchten den Weg" und Folge 6 "Die Prinzessin und die Königin"



22. Januar 2024, 20:15 Uhr: Folge 7 "Driftmark" und Folge 8 "Der Lord der Gezeiten"



Folge 9, "Der Grüne Rat", und 10, "Die schwarze Königin", werden voraussichtlich am 29. Januar nach demselben Schema gezeigt.

So kannst du House of the Dragon jetzt schon streamen

Bei der ProSieben-Ausstrahlung handelt es sich nur um die Free-TV-Premiere. Die Serie wurde bereits 2022 erstmals in Deutschland gezeigt. Sie streamt gegenwärtig vollständig im Abonnement von Sky/WOW *.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels können die ersten vier Episoden außerdem bei Joyn gestreamt werden, und zwar kostenlos auf Deutsch und auf Englisch.

Dann kommt House of the Dragon Staffel 2

Season 2 wird im Sommer 2024 in den USA und Deutschland Premiere feiern. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Fans müssen sich zudem darauf einstellen, dass die 2. Staffel der Fantasy-Serie nur aus 8 Episoden bestehen wird, statt der üblichen 10 Episoden.