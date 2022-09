House of the Dragon Folge 4 zeigt perfekt, was die Serie anders macht als Game of Thrones

Die 4. Folge von House of the Dragon führt uns tiefer in die Höhle der Intrigen hinein. Besonders Prinz Daemons Rückkehr nach King's Landing sorgt für Unruhe beim Ränkespiel in Westeros.

Die Frage der Thronfolge bestimmt House of the Dragon. Seit Beginn der Serie versuchen die Mächtigen in Westeros, ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, wer nach dem Tod von König Viserys (Paddy Considine) auf dem Eisernen Thron Platz einnimmt. Zuletzt kristallisierten sich zwei Figuren heraus, um das Erbe anzutreten.

Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) wurde der Thron von ihrem Vater versprochen. Obwohl Viserys ein schwacher Herrscher ist, scheint er zumindest in dieser Entscheidung Stärke zu zeigen. Doch dann wäre da noch Prinz Daemon (Matt Smith), der die Schlacht um die Trittseinen gewonnen hat und jetzt zurück in King's Landing ist.

House of the Dragon wird immer besser

Der König der Meerenge, die 4. Folge der 1. Staffel von House of the Dragon, führt uns tiefer ins Haus Targaryen hinein. Intrigen, Machtspiele und Verrat: Mit der neuen Folge wird der Game of Thrones-Ableger noch besser, resümiert unser Video-Redakteur Yves in seinem Recap. Nachfolgend findet ihr das komplette Video.

House of the Dragon wird immer besser! Folge 4 Recap

Die nächste Folge von House of the Dragon erscheint in Deutschland am 19. September 2022 und markiert die Halbzeit der 1. Staffel. Es kann also noch sehr viel passieren, ehe wir Gewissheit haben, wer sich beim Kampf um den Eisernen Thron durchsetzt.

Wie hat euch die neue Folge von House of the Dragon gefallen?