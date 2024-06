Der Weiße Wurm verwirrt in House of the Dragon Staffel 2: Die geheimnisvolle GOT-Figur erklärt

In der 2. Staffel von House of the Dragon wird die von Sonoya Mizuno verkörperte Serienfigur Mysaria eine wichtige Rolle spielen. Doch wer ist der Weiße Wurm?

Die 1. Staffel von House of the Dragon ist zwei Jahre her. Da ist es kein Wunder, dass man nicht alle Nebencharaktere im Gedächtnis behalten hat. Was aber, wenn sie plötzlich wieder eine wichtige Rolle spielen?

So ist es zu Beginn von Staffel 2 mit Mysaria aka Lady Misery aka der Weiße Wurm. Gespielt wird die geheimnisvolle Serienfigur von Schauspielerin Sonoya Mizuno, die man auch aus Devs oder Civil War kennen kann. Hier ein kleiner Auffrischer zu ihrer Person.

Der Weiße Wurm in Staffel 1 von House of the Dragon: Im Bett mit Drachen

Mysaria ist eine Sexarbeiterin aus dem fernöstlichen Yi Ti (in der Buchvorlage eigentlich Essos), die Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) in Staffel 1 regelmäßig Gesellschaft leistet. Doch ist sie viel mehr für ihn, als nur eine bezahlte Dame der Nacht. Sie ist als Mätresse an seiner Seite, als sein Bruder, König Viserys (Paddy Considine), ihm die Thronfolge aberkennt, und begleitet ihn als potenzielle Gemahlin nach Drachenstein. Im Targaryen-Historienbuch Feuer und Blut * von George R.R. Martin heißt es, sie sei schwanger von Daemon. In der Serie erfindet er dieses Gerücht nur als Provokation, was Mysaria ihm übel nimmt. Sie hasst es, als Spielfigur anderer benutzt zu werden.

HBO House of the Dragon

In den Jahren darauf baut Mysaria sich in Königsmund unter dem Spitznamen "Der Weiße Wurm" ein Spionagenetzwerk auf und wird zur Meisterin der Flüsterer. Ganz ähnlich also wie Lord Varys aka Die Spinne aus Game of Thrones. Mit der Zeit hintergeht Mysaria ihren Prinzen und informiert Otto Hohenturm (Rhys Ifans) unter anderem über Daemons erste Nacht mit seiner Nichte (und zukünftigen Ehefrau) Rhaenyra (Milly Alcock).

Als Mysaria die Krone mit ihrer ambitionierten Entführung von Prinz Aegon erpresst, stellt sie die Forderung, die Kinderausbeutung in Flohloch zu unterbinden. Gleichzeitig lässt sie gegenüber Viserys Hand Otto durchscheinen, dass sie von seinen Plänen weiß, seinen Enkel durch Manipulation auf den Thron zu bringen. Larys Kraft (Matthew Needham), der Spionage-Meister von Team Grün, lässt daraufhin ihr Bordell in Brand stecken. Mysaria kommt gerade so mit dem Leben davon.

Mysaria in Staffel 2 von House of the Dragon: Seitenwechsel zu Team Schwarz

Im Auftakt der 2. Staffel kommt Mysaria nach Drachenstein und wird von Daemon wegen Verrats angeklagt und eingesperrt. Sie beteuert, keine Wahl gehabt zu haben, als den Grünen all ihre Informationen zu geben, und willigt ein, Daemon bei seinem blutigen Komplott behilflich zu sein. Nachdem Prinz Lucerys (Elliot Grihault) kurz zuvor durch einen Drachen getötet wurde, lautet die Forderung: ein Sohn für einen Sohn. So unterstützt sie Daemon durch ihre Verbindungen in Königsmund dabei, die zwei Killer Blut (Sam C. Wilson) und Käse (Mark Stobbart) ausfindig zu machen, die den Prinzen Aemond (Ewan Mitchell) töten sollen – dann aber eine viel schlimmere Tat begehen.

HBO House of the Dragon

Im Buch ist Mysaria deutlich skrupelloser und viel enger in das brutale Blut-und-Käse-Attentat involviert. Während des Tanzes der Drachen (dem Krieg zwischen Team Grün und Team Schwarz) wird sie zu einer einflussreichen Schlüsselfigur. Wie viel es davon in die Serienadaption schafft, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Neue Folgen von House of the Dragon landen wöchentlich, in der Nacht von Sonntag auf Montag, bei Sky Deutschland und WOW.

