How I Met Your Father will den Fehler vermeiden, der das Original zerstört hat

Das Finale von How I Met Your Mother ist umstritten und zerstörte für viele Fans die ganze Serie. How I Met Your Father kann das nicht passieren.

Seit Mitte Januar läuft How I Met Your Father jetzt schon in den USA. In der Sitcom sucht Hilary Duff als Sophie nach der großen Liebe und erzählt in der Zukunft ihrem späteren Sohn die Geschichte. Die Parallelen zum Original How I Met Your Mother sind zahlreich. Sowohl Father als auch Mother spielen auf zwei Zeitebenen, wobei die Haupthandlung auf eine bereits dargestellte Zukunft zuläuft.

Viele Fans hassen das Finale von How I Met Your Mother

So stand in How I Met Your Mother von Beginn an fest, das Protagonist Ted (Josh Radnor) am Ende der Serie mit Robin (Cobie Smulders) zusammen sein wird. Die Szene, die den Twist einleitet, wurde Jahre vor der Ausstrahlung 2014 gedreht. In der überstürzten letzten Episode stirbt mit Tracy (Cristin Milioti) erst "die Mutter", deren Beziehung zu Ted lange vorbereitet wurde. Dann wendet sich Ted wieder "Tante" Robin zu.

Dieses Ende, das die Vorarbeit von etlichen Episoden ad absurdum führt, hat viele Fans vor den Kopf gestoßen. Mit 5.5 Punkten wurde die Final-Episode bei der IMDB mit Abstand am schwächsten bewertet. Der Abschluss ließ viele Fans frustriert zurück. Auch Stars wie Neil Patrick Harris äußerten später Kritik.

Die Absicht hinter dem Twist ist zwar klar: Robin und Ted mögen zu einem frühen Zeitpunkt der Serie füreinander bestimmt gewesen sein, weshalb das Finale aus einer großzügigeren und poetischeren Perspektive auch funktioniert. Die Serie ignoriert aber einschneidende Entwicklungen zwischen den Figuren, nur um am vorgeplanten Ende kleben zu bleiben.

Was How I Met Your Father tut, um ein erneutes umstrittenes Finale zu verhindern

Erstmal gar nicht viel: Sie lassen es, das Sitcom-Leben, einfach auf sich zukommen, anstatt gleich zu Beginn einen großen Plan für die Figuren zu entwerfen, der womöglich später nicht mehr zu den tatsächlichen Verhältnissen passt.

Die Showrunner:innen von How I Met Your Father Elizabeth Berger und Isaac Aptaker haben TV Line ein Interview gegeben, in dem sie über den größeren Plan der Serie reden. Dabei kam heraus: Sie haben sich anders als ihr großes Vorbild nicht auf ein Ende festgelegt. Das ergibt sich auch aus dem unsicheren Status der Serie, deren Erfolg noch nicht abzusehen ist. Aber das war auch bei Mother der Fall.

Wenn die Serie verlängert wird, können wir detaillierter planen.

Den Verschiebungen im Beziehungspuzzle können die Autor:innen so offener begegnen. In (wer weiß) 9 Staffeln kann viel passieren. Das hat HIMYM gezeigt: Die Beziehung zwischen Robin und Barney gehört zu den besten Entscheidungen der Macher:innen, war so aber womöglich gar nicht vorgesehen, sondern ergab sich aus dem Fluss der Geschichte.

Dass Father offener an die Liebeslotterie herangeht, zeigt noch ein Detail: Die ältere, von Kim Cattrall gespielte Sophie ist im Jahr 2045 gar nicht mehr mit ihrer vermeintlichen großen Liebe liiert. Da war HIMYM wirklich romantischer drauf.

How I Met Your Father startet wohl am 9. März 2022 in Deutschland auf Disney+.

