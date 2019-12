The Witcher ganz oben: Die erfolgreichsten Netflix-Starts 2019 in Deutschland

Zum Jahresende lässt Netflix - zumindest teilweise - die Hosen runter und veröffentlicht die erfolgreichsten Filme und Serien 2019. The Witcher dominierte in Deutschland.

Netflix zeigt sich meist nicht allzu einsichtig, wenn es um die Zuschauerzahlen geht. Nur selten gibt der Streaming-Dienst bekannt, wie oft ein Film oder eine Serie gesehen wurde. Zudem gibt es dann über die Art der Auswertung ebenfalls nur wenig Informationen.

Zum Jahresabschluss präsentiert Netflix aber in der Regel seine beliebtesten Produktionen des Jahres. So auch 2019. Es war ein Jahr, in dem viele der besten Netflix-Filme mit den Top-Vertretern des Kinos mithalten konnten. Kurz vor Schluss scheint Netflix außerdem sein neues Fantasy-Zugpferd gefunden zu haben.

Das waren die beliebtesten Netflix-Serien und -Filme 2019

In einer Pressemitteilung gab Netflix bekannt, welche Filme und Serien 2019 am häufigsten in Deutschland gesehen wurden. Dabei zeigt sich vor allem: The Witcher war bei den Zuschauern extrem beliebt.

Netflix-Top 10: Filme und Serien 2019

Die Liste sollte allerdings mit Vorsicht genossen werden. So sind die Zuschauerzahlen von im Dezember veröffentlichten Titeln nur Prognosen. Das trifft ausgerechnet auf die beiden Spitzenpositionen zu.

Dennoch kann das nur Gutes für die Zukunft von The Witcher und 6 Underground bedeuten. Bei den Zuschauern ist Geralt von Riva hoch im Kurs und schob sich auch in die qualitative Top 10 der besten Netflix-Serien. 6 Underground dagegen ist zwar ein Film, bietet aber Stoff für Fortsetzungen - und zwar gleich acht Stück.

Netflix-Top 10: Filme 2019

Bei der Liste der beliebtesten Netflix-Filme 2019 wird klar, warum der Streaming-Dienst weiterhin zahlreiche romantische Komödien veröffentlicht: Diese waren auch in diesem Jahr überaus erfolgreich. Neun von zehn Titeln aus der Liste sind zudem Eigenproduktionen.

Netflix-Top 10: Serien 2019

Unter die Top 10 der beliebtesten Serien haben es nicht nur zwei spanische, sondern ebenso eine deutsche Serie geschafft. Verdientermaßen gibt es deshalb von How to Sell Drugs Online (Fast) im nächsten Jahr eine 2. Staffel.

Letztendlich sind alle Listen dennoch kritisch zu betrachten. Laut Netflix selbst basieren sie "auf der Anzahl der Accounts, die mindestens zwei Minuten einer Serie, eines Filmes oder eine Specials innerhalb der ersten 28 Tage auf Netflix im Jahr 2019 gesehen haben." Zwei Minuten sind nicht gerade viel und vor allem bei Serien kaum aussagekräftig.

Was waren eure Top-Filme und -Serien bei Netflix 2019?