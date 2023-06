"Ich bin der Richtige!": Keanu Reeves wollte Rolle in einer der größten Trilogien der Kino-Geschichte, wurde aber nicht ausgewählt

Keanu Reeves ist als Hollywood-Star nicht nur Matrix- und John Wick-Fans ein Begriff. Doch vor 24 Jahren bewarb er sich vergeblich bei einer Film-Trilogie, die heute jeder kennt.

John Wick-Star Keanu Reeves hat viele Talente, aber könnt ihr ihn euch als Herr der Ringe-Star in Peter Jacksons Mittelerde-Trilogie vorstellen? Der Schauspieler selbst hatte diesen Traum vom Fantasy-Auftritt schlechthin und bettelte damals fast um seine Besetzung.

Keanu Reeves wollte unbedingt Aragorn in der Herr der Ringe-Trilogie spielen

Wie die portugiesische Seite Adoro Cinema berichtete, offenbarte Keanu Reeves in einem australischen Interview mit der Zeitschrift Rip It Up im Jahr 1999, dass er sehr scharf auf die Rolle des Waldläufers Streicher (aka Aragorn) war. Vor 24 Jahren, also zur Zeit von Matrix, erzählte er aufgeregt von seinen Bemühungen, in der heute weltberühmten Fantasy-Trilogie von Der Herr der Ringe dabei zu sein:



Ich bewerbe mich für die Rolle von Streicher. Ich würde gerne mit Peter Jackson zusammenarbeiten, aber ich weiß nicht, ob es zustande kommt. Ich hoffe, das tut es. Ich habe viele Leute, die jetzt deswegen telefonieren. Ich hoffe, er denkt, dass ich der Richtige für die Rolle bin. Ich bin der Richtige! Ich bin hier!

Universal Keanu Reeves in 47 Ronin

Den Ausgang der Geschichte kennen wir: Der damals 35-jährige Keanu Reeves wurde nicht für die Herr der Ringe-Besetzung ausgewählt. Tatsächlich ging der Part des zukünftigen Königs von Gondor zunächst an Stuart Townsend, der nach 2 Monaten Vorbereitung allerdings nur einen Tag am Set verbrachte, bevor eine kurzfristige Umbesetzung Viggo Mortensen zu dem auserwählten Aragorn machte, den wir heute alle kennen.

Keanu Reeves muss seine Mittelerde-Träume noch nicht ganz aufgeben

Wenn Keanu Reeves immer noch heimlicher Herr der Ringe-Fan ist, könnte er trotzdem bald eine zweite Chance für seine Mittelerde-Bewerbung erhalten. Denn für die neuen Herr der Ringe-Filme, die Warner in ein paar Jahren ins Kino bringen will, wurden noch keine Schauspieler:innen besetzt. Also ran da, Keanu!

Auch wenn es dann wahrscheinlich eine andere Rolle als Aragorn für den mittlerweile 58-jährigen Star wäre. Bisher hat jedoch nur ein weiterer früherer Mittelerde-Star sein Interesse an einer Herr der Ringe-Rückkehr bekundet.

