"Ich habe es versucht!": Avatars Zuko-Darsteller verrät, dass eine Änderung bei Netflix unvermeidlich war

Als Netflix Avatar von der Zeichentrick-Serie zur Realversion adaptierte, waren Änderungen abzusehen. Ein ikonisches Element hätte Zuko-Darsteller Dallas Liu aber gern anders gesehen.

Das Fantasy-Remake Avatar: Der Herr der Elemente hält sich bei Netflix weiter als Serien-Spitzenreiter in der Top 10. Als sympathische Adaption der Animationsserie finden viele Gefallen an den Bändiger-Abenteuern. Im Vergleich der realen Avatar-Besetzung mit den Zeichentrick-Vorbildern fällt auf, wie eng Casting und Kostüme sich an die Vorlag halten. Nur eine Sache musste laut Zuko-Darsteller Dallas Liu leider angepasst werden: Zukos ikonische Narbe.

Traumatisierte Avatar-Fans? Es gab viele Versionen von Zukos Narbe – insbesondere eine war zu "grausig"

Im Zentrum von Avatar steht der letzte Luftbändiger Aang, der alle Elemente meistern lernen soll, um so den Tyrannen der Feuernation die Stirn zu bieten. Einer seiner größten Gegenspieler in Staffel 1 ist der Sohn des Feuerlords: Prinz Zuko jagt den Avatar. Der verbannte Thronfolger trägt sowohl in der Animationsserie als auch in Netflix' Realversion eine Brandnarbe im Gesicht, die eine emotionale Geschichte hat.

In Moviepilots Avatar-Interview verriet Dallas Liu, wie schwierig es war, die richtige Version der Narbe zu finden:

Netflix Avatar: Zuko mit Brandnarbe

Ich und die Chefin unseres Make-up-Teams haben zusammen versucht, etwas zu erschaffen, das ein älteres Publikum schätzen kann, aber nicht gleichzeitig jüngere Zuschauende traumatisiert. Also keine Brandwunde mit Blasen oder ein geschmolzenes Gesicht.

Danach gefragt, welche der vielen Narben, die für die Netflix-Version von Avatar in Erwägung gezogen wurden, die abschreckendste Version war, verriet der Zuko-Darsteller:

Die grausigste Version hat es nicht mal ins Herstellungs-Stadium einer Gummi-Prothese geschafft. Das gab es nur auf dem Papier und ich wusste mit Sicherheit, dass wir es nicht verwenden konnten: Es war fast, als wenn sich die Narbe in meine Wange gegraben hätte, mit Löchern in meinem Gesicht. Das war ziemlich gruselig.

Dallas Liu hätte seinen Zuko bei Netflix gern mit einer anderen Narbe gesehen

Am Ende entschied sich Avatars Showrunner Albert Kim für eine familienfreundlichere Variante von Zukos gezeichnetem Gesicht. Dallas Liu betonte im Interview allerdings, dass er für eine andere Version kämpfte – und verlor:

Netflix Avatar: Zuko mit Narbe und Onkel Iroh

Ich schwöre, ich habe es versucht! Ich bin während dieses Prozesses [zum Finden der Narbe] jeden Tag zu Albert gegangen und habe versucht, mit ihm zu reden! Letztendlich war es seine Entscheidung.

Es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hätte. Aber am Ende des Tages ist die jetzige Narbe, denke ich, immer noch ikonisch und sieht phänomenal aus.

Podcast zu Netflix’ großem Fantasy-Remake Avatar: Herr der Elemente

Staffel 2 von Avatar wurde von Netflix noch nicht bestellt, hat nach ersten Streaming-Erfolgen und vorwiegend positivem Feedback zur Serie aber aktuell gute Chancen auf eine Verlängerung.

Mit Avatar: Herr der Elemente hat Netflix eine gefeierte Animationsserie im Realfilm-Gewand neu aufgelegt. Aber kann das Live-Action-Remake von Avatar die hohen Erwartungen diesmal erfüllen, nachdem die erste Adaption des Fantasy-Abenteuers fürs Kino misslang?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen uns die Stärken und Schwächen der neuen Avatar-Serie als Fantasy-Unterhaltung an und gehen als Fans der Vorlage im zweiten Teil des Podcasts auch detailliert auf Änderungen, versteckte Details und Easter Eggs ein.