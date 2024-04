"Ich hätte es viel besser gespielt als Joaquin Phoenix": Schauspiellegende macht Napoleon-Star total fertig

Succession-Star Brian Cox ließ sich bei einem Event in Großbritannien über allerlei Filme, Schauspieler und Regisseure aus. Am meisten bekam sein US-Kollege Joaquin Phoenix für seinen Napoleon ab.

War der britische Schauspieler Brian Cox eigentlich schon immer so harsch? Oder hat seine toxische Succession-Serienfigur Logan Roy auf ihn abgefärbt? Wenn ihr ihn nicht aus der gefeierten HBO-Serie kennt, dann vielleicht als ersten Hannibal Lecter aus Blutmond - Roter Drache, aus dem Premierminister-Biopic Churchill oder David Finchers Zodiac - Die Spur des Killers.

Wie der The Standard vom HisFest in London berichtet, holte der mehrfach ausgezeichnete, Shakespeare-erprobte Charakterdarsteller jedenfalls ordentlich aus und machte seinen amerikanischen Kollegen Joaquin Phoenix zu seiner Hauptzielscheibe. Dabei nahm Cox wirklich kein Blatt vor den Mund.

Napoleon-Star Joaquin Phoenix in der Kritik

Brian Cox hatte während seines Auftritts so einiges zu meckern. An der historischen Akkuratheit von Braveheart, an der Schauspielmethode des Method Actings und an den Vereinigten Staaten im Allgemeinen. Besonders in Rage brachte ihn aber das aktuelle Kino, insbesondere Joker-Star Phoenix im Ridley Scott-Film Napoleon:

Schrecklich. Es ist schrecklich. Eine wahrlich schreckliche Darbietung von Joaquin Phoenix. Es ist wirklich abstoßend. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Ich finde, es ist absolut seine Schuld und ich denke nicht, dass Ridley Scott ihm hilft. Ich hätte es viel besser gespielt als Joaquin Phoenix, das sage ich euch. Ihr könnt sagen, es sei gutes Drama. Nein – es sind Lügen.

HBO Bri

Dabei blieb es aber nicht, denn zu seinem Namen, der übrigens die spanische Form von Joachim ist, hatte Cox auch noch ein paar gemeine Gedanken:

Ich finde sein Name passt zu ihm. Joaquin ... whackeen ... whacky. Es ist irgendwie eine verrückte Performance.

So amüsant das auch alles irgendwie ist, Phoenix-Fans denken sich jetzt sicher: Brian Cox? What a dick!

Wann kann man die nächste "schreckliche Darbietung" von Joaquin Phoenix sehen?

Joaquin Phoenix ist ab dem 3. Oktober 2024 in der Joker-Fortsetzung Joker: Folie à Deux zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Musical-Thriller mit Co-Star Lady Gaga als Harley Quinn. Brian Cox hingegen wird bald als Helm Hammerhand im Herr der Ringe-Animationsfilm The War of the Rohirrim zu hören sein.