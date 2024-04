Joker 2-Trailer deutet überfällige Lösung für großes Harley Quinn-Problem an: Oder hält man uns nur zum Narren?

Der Joker 2-Trailer teast, dass die toxische Beziehung zwischen Joker und Harley Quinn diesmal umgangen wird. Spekulationen zufolge könnte sogar ein noch größerer Twist kommen.

Zur heiß erwarteten Joker-Fortsetzung ist ein erster Trailer erschienen, der endlich Lady Gaga als Neuzugang Harley Quinn zeigt. Die Vorschau bestätigt, dass der Star die ikonische Rolle verkörpert, die sich in den Comic-Vorlagen in den psychopathischen Batman-Schurken verliebt.

Die Beziehung zwischen Joker und Harley Quinn gehört aber zu den toxischsten Liebesgeschichten überhaupt. Der erste Trailer zu Joker 2: Folie à deux deutet endlich eine überfällige Veränderung dieser Origin-Story an. Dahinter könnte ein noch größerer Twist versteckt sein.

Hier könnt ihr den deutschen Teaser-Trailer zu Joker 2 schauen:

Joker: Folie à Deux – Teaser Trailer (Deutsch) HD

Joker 2-Trailer zeigt Harley Quinn als Patientin statt Psychiaterin

In der bisherigen DC-Geschichte ist die Liebesbeziehung zwischen Joker und Harley Quinn ebenso tragisch wie problematisch. Als Dr. Harleen Frances Quinzel ist sie zuerst die Psychiaterin des Batman-Schurken, die schließlich brutal von ihm manipuliert und gefoltert wird. Dadurch verliert sie schließlich ihren Verstand und wird von Joker praktisch gefügig gemacht und in eine Beziehung mit dem Psychopathen gezwängt.

Der erste Trailer zu Joker 2: Folie à deux präsentiert jetzt schon einen ersten Twist zur gewohnten Joker-Harley-Origin-Story: In der DC-Fortsetzung ist sie offensichtlich keine Psychiaterin, sondern eine Mitpatientin in Arkham Asylum. Das würde die Dynamik zwischen beiden Figuren ändern und könnte ihre (sicher wieder nicht gerade gesunde) Beziehung zumindest auf eine gleichberechtigte Ebene heben.

Womöglich aber hat Regisseur Todd Phillips hinter der angedeuteten Veränderung eine noch fiesere Überraschung versteckt.

Joker 2 könnte noch größeren Twist zwischen Joker und Harley auspacken

In einem Reddit-Thread kursieren nach der Veröffentlichung des Joker 2-Trailers schon tiefergehende Spekulationen. Harleys Enthüllung als Patientin könnte nur eine Tarnung sein, durch die sich die tatsächlich als Psychiaterin tätige Figur einen direkteren Zugang zu ihren Patienten verschaffen kann. Vielleicht sind ihre Szenen im Trailer also nur eine Fassade, um einfacher an Arthur Fleck ranzukommen.

Die Theorie geht noch weiter und vermutet, dass die toxische Romanze zwischen Joker und Harley in Phillips' Fortsetzung umgekehrt verlaufen könnte. Eine Einstellung aus dem Trailer zu Joker 2: Folie à deux zeigt Harley, die eine Pistole auf den Joker richtet.

Warner Bros. Harley und Joker in Joker 2: Folie à deux

Vielleicht ist es diesmal Harley, die den Psychopathen manipuliert und in der Beziehung die Oberhand hat. Bei dieser Theorie handelt es sich bis jetzt aber nur um unbestätigte Spekulationen.

Wie die Geschichte von Joker und Harley Quinn in der Fortsetzung wirklich verläuft, erfahren wir spätestens ab dem 3. Oktober 2024. Dann startet Joker 2: Folie à deux bei uns in den Kinos.