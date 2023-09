"Ich wurde gnadenlos ausgelacht": Gossip Girl-Star Taylor Momsen verrät Details zum traumatischen Start ihrer Schauspielkarriere

Lange bevor Taylor Momsen in Gossip Girl als Jenny Humphrey zu sehen war, spielte sich in einem Fantasy-Film mit, dessen Erbe ihr sehr zu schaffen gemacht hat.

Taylor Momsen ist inzwischen vor allem als Sängerin bekannt. Der Start ihrer Karriere sah jedoch ganz anders aus. In jungen Jahren wurde sie von einer Modelagentur unter Vertrag genommen, ehe sie sich in diversen Film- und Serienproduktionen vor die Kamera wagte. Ihre größte Rolle spielte sie von 2007 bis 2012 in Gossip Girl.



Vor Gossip Girl wurde sie besonders mit einem Film in Verbindung gebracht: Der Grinch. Die Weihnachtskomödie von Regisseur Ron Howard kam im Jahr 2000 ins Kino und basiert auf dem Roman Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. Jim Carrey spielte die Titelfigur, Momsen die zweite Hauptrolle: Cindy Lou Who.

Gossip Girl-Star Taylor Momsen wurde in der Schule für ihre Rolle in Der Grinch verspottet

Der Grinch ist eine wichtige Station in Momsens Karriere. In der neuesten Ausgabe des Podcasts Podcrushed verrät die ehemalige Schauspielerin, dass sie der Rolle einen furchtbaren Spitznamen verdankt. Als Kind und Jugendliche wurde sie einfach nur das "Grinch Girl" genannt.

Im Podcast sagt Momsen:

Der Grinch hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert – eine davon war, dass ich gnadnelos ausgelacht wurde. Jedes Mal, wenn ich an eine neue Schule kam oder woanders hingegangen bin, wusste niemand meinen richtigen Namen. Ich war einfach nur Grinch Girl.

Mit Gossip Girl konnte Momsen ihrem Grinch-Part eine größere Rolle entgegensetzen. Allzu lange sollte ihre Schauspielkarriere ab diesem Punkt allerdings nicht mehr dauern. In der 4. Staffel verließ sie die Serie und widmete sich fortan komplett ihrer Musik. Seit 2009 ist Momsen die Frontsängerin der Alternativ-Rockband The Pretty Reckless, die bis dato vier Studioalben herausgebracht hat.

